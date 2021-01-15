YENIDUZEN ADVERTORIAL

D.K: Boşanma

D.M:2000 TL’ye Kadar

CELPNAME

Güzelyurt Aile Mahkemesinde

Dava No:20/2020

Davacı : Arif Güneş,Ercan Sokak No:14, Aşağı Bostancı, Güzelyurt.

(KKTC Kimlik No: 5560240392)

İle

Davalı : Elena Cotorobai n/d Elena Güneş, Caplani, Frunza, No:3, Moldova Cumhuriyeti

( Moldova Pas No: AB0252687) Arasında.

(a) Yukarıdaki Davacı (b) tarafından

(a) Yukarıdaki Davalı (d) tarafına

aleyhinize ikame edilmiş olan davanın duruşması için 2020 yılı ayının

nci günü öğleden önce saat 8.30

(c) Güzelyurt’da Mahkemede hazır bulunmanız bu celpname ile

emrolunur.

Davacının davadaki talebi işbu celbnamenin arkasındaki talep takririnde beyan edilmektedir.

Davacının Tebliğ Adresi : Alemdar Sokak, No:19,Güzelyurt.

Malumunuz olsun ki yukarıda belirtilen günde Mahkemede hazır bulunmakta kusur

ederseniz gıyabınızda davacı davayı ileri sürebilir ve hüküm verilebilir.

(f) 2020 yılı Ağustos ayının 14 nci günü kaydedilmiş ve mühürlenmiştir.

Mukayyit

(a) Sokağı ve eğer varsa, numarası dahil olmak üzere tam adresini yazınız.

(b) Davalının, eğer biliniyorsa meşguliyetini yazınız.

(c) Duruşmanın yapılacağı kasaba veya köyü yazınız.

(d) Davacının meşguliyetini yazınız.

(e) Davacıya tebliğ edilecek evrakın bırakılabileceği, davanın kaydedildiği mukayyitliğin kain bulunduğu kasaba veya köyün Belediye hududu dahilinde bulunan, bir şahsın tam adını, meşguliyetini ve adresini yazınız.

(f) Tarih Mukayyit tarafından doldurulacaktır.

NOT : Celpname tanziminde talep takriri hükümlerine riayet edilmelidir.

Talep Takriri

1. Davacı, davalı ile 09.10.2015 tarihinde Çankaya Evlendirme Memurluğunda ve/veya Yetkili Makamları Huzurunda evlendiklerini iddia eder.

2. Davacı, işbu dava dosyalandığı tarihte ve/veya halen , Ercan Sokak No:14, Aşağı Bostancı, Güzelyurt adresinde ikamet ettiğini, dolayısı ile işbu davayı yetkili Kaza ve/veya Aile Mahkemesinde ikame ettiğini iddia eder.

3. Davacı, yukarıda izahı verilen ve işbu davadaki taraflar arasında yapılan evliliğin tarafların ikisinin de ilk evlilikleri olduğunu iddia eder. Davacının bu evlilik öncesinde bekar bir kız olduğunu ve Cotorobai soyadını taşımakta olduğunu iddia eder.

4. Davacı, taraflardan davacının Türk ve Müslüman olup KKTC vatandaşı olduğunu, davalının ise Moldova Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu iddia eder.

5. Davacı, tarafların yapmış oldukları yukarıda bahsi geçen evlilikleri birliği içerisinde evlatları olmamıştır.

6. Davacı, davalı ile 09.10.2015 yılında evlenmelerini müteakiben, Ercan Sokak No:14, Aşağı Bostancı, Güzelyurt adresinde kain hanede ve/veya davacının babasına ait taşınmazda aile yuvalarını kurduklarını, Davalının hiçbir izah ve açıklama yapmaksızın 10.06.2018 tarihinde davacıyı ve/veya aile konutunu ve/veya KKTC’yi terk ettiğini, o zamandan beridir davalı ile hiçbir temasının olmadığını, davalı ile aralarında var olan evliliğin ,makul bir evliliğe benzer hiçbir tarafının kalmadığını, davacı davalı ile takriben 10.6.2018 tarihinden ve/veya o tarihlerden beridir kesintisiz olarak 2 yıldan fazla süredir ayrı yaşadıklarını iddia eder.

7. Tarafların evlilik süresi içinde müştereken elde ettikleri ve paylaşıma tabi

gayrimenkulleri ve/veya menkulleri yoktur.

8. Davacı yukarıda paragraf (6) da izahatı verilen olgulardan cihetle, kanunen sürse de, uygulama ve/veya pratik anlamda ve/veya davacı için zihnen ve/veya taraflar arasında mevcut evliliğin bittiğini ve/veya davacı ile davalının anılan günden beri yani 10.6.2018 tarihinden beridir ve/veya işbu dava dosyalandığı tarihte ve/veya halen 2 yılı aşkın ve kesintisiz bir şekilde ayrı yaşadıklarını , dolayısı ile fiili anlamda biten dava konusu evliliğin, tüm yukarıda izah edilen gerekçeler neticesinde, taraflara, kamuya ve/veya KKTC Devlet bekasına hiçbir faydası kalmadığını ve/veya hatta bilakis zarar verici mahiyette olduğunu, dolayısı ile davacı, davalıdan boşanmaktan başka çaresi kalmadığını ve/veya Muhterem Mahkemeden de talebinin bu doğrultuda olduğunu beyan ve iddia eder.

9. Yukarıdaki vakıa ve gerçekler ışığında davacının muhterem mahkemeden talebi;

A) Davacı lehine davalı aleyhine, 34/15 sayılı yasa ile tadil edilmiş 1/98 sayılı Aile Evlenme ve Boşanma Yasası 24(3).madde tahtında boşanma emri ve/veya hükmü,

B) İşbu dava masraflarının davalı tarafından ödenmesi yönünde bir emir ve/veya hüküm

(İmza) Timuçin Pirgalıoğlu ve Cemal Kuvvetlioğlu

Davacı Tarafından Avukatlar

Aslına Uygundur

Mukayyit