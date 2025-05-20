Cypfruvex’ten üreticilere duyuru: Valensiya türü portakallar için sıkma tesisi başvuruları başladı
Cypfruvex İşletmecilik Ltd., 2024-2025 narenciye sezonunda Valensiya portakal ürünü değerlendiremeyen üreticilerin, ürünlerinin firmanın sıkma tesisinde değerlendirilebilmesi için başvuru kabul edileceğini duyurdu.
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Cypfruvex İşletmecilik Ltd., 2024-2025 narenciye sezonunda Valensiya portakal ürünü değerlendiremeyen üreticilerin, ürünlerinin firmanın sıkma tesisinde değerlendirilebilmesi için başvuru kabul edileceğini duyurdu.
Cypfruvex’ten verilen bilgiye göre başvurular, 23 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. Üreticilerin başvurularını şahsen ve kimlik kartları ile yapması gerekiyor.
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