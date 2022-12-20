Çuvallı’nın erken vedası yasa boğdu…
İhtiyat Sandığı Dairesi’nde uzun yıllardır görev yapan Sinem Beyit Çuvallı’nın erken vefatı sevenlerini yasa boğdu.
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İhtiyat Sandığı Dairesi’nde uzun yıllardır görev yapan Sinem Beyit Çuvallı’nın erken vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Sinem Beyit Çuvallı bugün hayatını kaybetti.
Güzelyurt bölgesinde ikamet eden, Çuvallı 2 çocuk annesiydi...
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