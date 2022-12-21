Cumhurbaşkanlığı: “İddialar gerçekleri yansıtmıyor”

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın açıklamalarına cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, 21-25 Aralık Milli Mücadele Haftası nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan ve gerçek dışı iddialarda ve söylemlerde bulunan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ı yanıtladı.

Donangil’in açıklaması aynen şöyle;

“Aziz şehitlerimizi anmak için düzenlenen törende, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın şehit kabirleri konusunda gerçek dışı iddialarda bulunması, gerçekleri çarpıtması, seçimlere sayılı günler kalırken; tamamen siyasi içerikli bir konuşma yapması ve Cumhurbaşkanlığı ile devletin kurumlarına yönelik olarak gerçeklere dayanmayan suçlamalarda bulunması kabul edilemez.

Benan, şehit kabirlerinin yapımı konusunda gerçek dışı suçlamalarda ve iftiralarda bulunurken, 'Cumhurbaşkanlığı tarafından beş şehidimize ait kabirlerin ücretlerinin ödenmeyeceğinin kendisine söylendiğini' ileri sürmüştür. Bu tamamen gerçek dışı olup olayın gelişimi şöyledir;

Aziz şehitlerimize ve hatıralarına büyük değer veren Cumhurbaşkanı'mız Ersin Tatar’ın talimatıyla bu yıl içerisinde Gürsel Benan’ı müteakip defalar makamıma davet ederek daha önceden bilinen beş şehidimizin kabirlerinin yapımı konusunu görüştük. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde böyle bir kalem olmamasından ötürü, kabir yapım ücretlerinin nasıl ödeneceği konusunda girişim başlattık.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Plan Proje Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerden sonra 'Şehitlikler Anıtlar Yapım Bakım Onarım' kaleminden Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı olarak şehit kabirlerinin yapım ücretlerinin ödenebileceğini tespit ettik. Bizzat ben, randevu talep ederek eski Büyükelçi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret ettim ve bu konuyu görüştüm. Sayın Başçeri bu konuyla çok yakından ilgilenerek beş şehidimizin kabir ücretlerinin söz konusu kalemden karşılanabilmesi için talimat verdi. Bu talimat sonrasında iki şehit kabrinin yapım ücreti Emirtaş Mermer şirketine, 5 Aralık 2022 tarihinde ödendi. Yapımı devam eden üç şehit kabrinin yapım ücreti de faturaların harcamaları düzenlendikten sonra ödenecektir.

Sn. Başçeri ile görüşmemden sonra Gürsel Benan ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Ruso ve kabirleri yapan Emirtaş Mermer şirket temsilcisini makamıma davet ederek kendisini bilgilendirdim.

Bu arada, yine Cumhurbaşkanı'mız Tatar’ın talimatıyla geçmişten bu yana yaşanmakta olan bu sıkıntının ortadan kaldırılabilmesi için Bütçe Dairesi ile 20 Eylül günü yaptığımız görüşmede, şehit kabirlerinin yapımı için Cumhurbaşkanlığı 2023 bütçesine 'Kıbrıs Türk Şehitlerinin Mezar Taşları Yapım Projesi' adı altında 200 bin TL konulmasını talep ettik. Bu talebimiz de Cumhuriyet Meclisi’nin Bütçe Alt Komitesi’nde kasım sonu yapılan görüşmelerde onaylandı. 2023 yılının ocak ayında Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak olan bütçe görüşmelerinde bu talebimiz onaylanarak yasalaşacak ve söz konusu rakam, 2023 Cumhurbaşkanlığı bütçesine dahil olacaktır. Bu, devletin en üst kurumu olan Cumhurbaşkanlığı’nın aziz şehitlerimize sahip çıktığının en temel göstergesidir.

Bugüne kadar şehit kabirlerinin yapımı ve ücretlerinin ödenmesi konusunda herhangi yasal bir bütçe bulunmazken, bu ilk kez Cumhurbaşkanı'mız Tatar’ın talimatları ve girişimleri sonucunda gerçekleşmiştir. Bunun gerçekleşmesi ile birlikte, bundan sonra şehit kabirlerinin yapımı ve ücretlerinin ödenmesi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır.”