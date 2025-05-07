Cumali Vermez’e 3 ay 15 gün, Baran Doğan’a ise 2 ay 15 gün hapis cezası

Haspolat bölgesinde meydana gelen “Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket, Evrak Sahteleme ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarından yargılanan Cumali Vermez ve Baran Doğan hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen karar oturumunda Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç olguları aktardı.

Yargıç, Cumali Vermez ve Baran Doğan'ın “Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket”, “Evrak Sahteleme”, “Sahtelenmiş Evrakı Tedavüle Sürme” ve “Sahtekarlıkla Para Temini' suçlarından yargılandıklarını ve mahkûm edildiklerini ifade etti.

Yargıç, 04-07 Mart 2025 tarihleri arasında sanıkların Tabipler Birliğine kayıtlı doktor olmamalarına rağmen kendilerini doktor olarak tanıttıklarını, Haspolat'ta yaşayan 75 yaşındaki S.D.'nin evine giderek muayene yaptıklarını belirtti. Sanıkların burada damar yolu açıp serum taktıkları, ilaç tedavisi uyguladıkları ve bir hastane adına sahte reçete düzenlediklerini belirtti. Yargıç, sanıkların bu yöntemle 27 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiklerini anlattı.

Yargıç, sanıkların sağlık çalışanları olduğunu, hassas olmaları gerekirken böyle bir suç işlediklerini ifade etti.

Yargıç, sanıkların işlediğin suçların yaygın olduğuna da dikkat çekerek, sanıkların sabıkasız ve genç kimseler olduğunu, davalarını kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymalarını ise lehlerinde değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç, Cumali Vermez'i 3 ay 15 gün ve Baran Doğan'ı ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiğini açıkladı.