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Cuma öğle saatlerinde yağmur bekleniyor

Cuma öğle saatlerinde yağmur bekleniyor

Önümüzdeki günlerde havanın açık az bulutlu;  Cuma gününün ise parçalı bulutlu öğle saatlerinde yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

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Önümüzdeki günlerde havanın açık az bulutlu;  Cuma gününün ise parçalı bulutlu öğle saatlerinde yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Aralık-4 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen sürede KKTC alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 santigrat dolaylarında seyredecek;  rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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