CTP’li gençler eylem yapıyor

CTP Gençlik, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da geleceği gün olan 15 Kasım’da eylem yapıyor. 15 Kasım Pazar günü saat 13:00’de Yiğitler Burcu’nda buluşacak olan gençler oradan Cumhurbaşkanlığı’na yürüyecek.

CTP’li gençlerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Eylemimizin temel amacı uluslararası hukuk ve BM parametreleri dışında açılan Maraş'ın bizlere yaşatacağı hem demokratik hem de siyasi sorunlara karşı yurtsever ve barışa yazgılı gençler olarak bu gibi hamlelerin karşısında durmak ve bir an önce geri adım atılması için sesimizi yükseltiyoruz”