CTP’den Surlariçi çıkarması

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefkoşa Surlariçi’ne çıkarma yaptı.

23 Ocak Erken Genel Seçim hazırlıkları kapsamında startı Surlariçi’nde veren CTP, halkla bir araya geldi. Aday adayları ve partililer, ülkeyi içinde bulunduğu enkazdan kurtarmak için dayanışma çağrısında bulundu. Ekonomik olarak içinden geçilen zor dönemde CTP heyetinin yaptığı bu ziyaret karşısında memnun olan Surlariçi esnafı, heyete tam destek belirtti ve erken genel seçimlerde CTP’nin vizyonuna ihtiyaçları bulunduğunu ifade etti. Hükümet edenlerin ülkedeki tüm kesimlere olduğu gibi Surlariçi’ne de herhangi bir destek vermediğini kaydeden bölge esnafı, gerek döviz krizi, gerekse pandemiden dolayı olumsuz etkilendiklerini ancak CTP’den oldukça umutlu olduklarını kaydetti.