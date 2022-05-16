CTP’den irade gaspı, müdahaleler ve hükümete HAYIR eylemi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP-YDP Koalisyonu, ÜstEL Hükümeti’nin güven oylamasının yapılacağı 18 Mayıs Çarşamba günü, yaşananları protesto etmek için Meclis önünde eylem gerçekleştirecek.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP-YDP Koalisyonu, ÜstEL Hükümeti’nin güven oylamasının yapılacağı 18 Mayıs Çarşamba günü, yaşananları protesto etmek için Meclis önünde eylem gerçekleştirecek.
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın Parti Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda 15:30’da Kuğulu Park’ta toplanıp Meclis önüne yürüneceğini belirtti.
Sorakın, eylemin ana temasının “Hayır” olduğunu irade gaspına, müdahalelere, gayri meşru hükümete ve yoksullaşmaya hayır deneceğini söyledi.
Sorakın ayrıca CTP’li milletvekillerinin Yonca Kavşağı’ndan Lefkoşa’ya yürüyeceğini sözlerine ekledi.
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