CTP'de kurultay heyecanı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 30’uncu Olağanüstü Kurultayı başladı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda başlayan kurultayda genel başkanlık için Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli yarışacak.

İlk olarak kurultayın açılış konuşmasını yapan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali üyelerden kurultayı yönetecek olan divan için isim önerileri talebinde bulundu. Bu kapsamda Divan Başkanlığına Muhittin Tolga Özsağlam belirlenirken, üyeler ise şu isimlerden oluştu: Mine Karaca, Cemal Türkler, Dilan Aşan ve Deniz Kim seçildi.

Divan Başkanı Özsağlam:

"Cumhurbaşkanlığını aldık, sıra hükümette"

Divan Başkanı Muhittin Tolga Özsağlam, bir yandan iktidara yürüdüklerini, diğer yandan da vizyonlarını ortaya koyduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı seçimlerinde Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından "sıra hukumete gelmiştir" dedi, değişimi hep birlikte gerçekleştireceklerini ifade etti

Tasarılar oy birliğiyle kabul edildi

Kurultayda karar tasarısını okuyan Kadın Örgütü Başkanı, Milletvekili Doğuş Derya; ekonomik adalet ve emek, nüfus sayımı ve yurttaşlık yasası, vergi, adaleti ve dayanışmacı ekonomi, kamusal hizmetlere erişim ve toplumsal irade; bilimsel, çağdaş, kamusal eğitim, güvenli hastaneler, güvenli sağlık hizmeti, ekolojik denge ve planlı kalkınma, toplumsal cinnsiyet eşitliği ve kamusal bakım hizmetleri , gençlik politikaları ile federal çözüm ve diplomatik irade başlıklarını okudu.

Ardından karar tasarısı öneriye sunuldu. Tasarı oybirliğiyle kabul edildi.

İŞTE 10 MADDELİK TASARI

Akansoy: “Bu kurultaydan tek hedefle çıkacağız, tek başına iktidar”

CTP’nin üç genel başkan adayının kurultayda yapacağı konuşma sırası için kura çekildi, ilk konuşmayı Asım Akansoy gerçekleştirdi.

“Bu kurultaydan tek hedefle çıkacağız, tek başına iktidar”