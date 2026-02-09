CTP Milletvekili Filiz Besim Cumhuriyet Meclisi'nde Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e sürecin en başından beri hekimlere hiç hoş olmayan bir üslup kullandığını söyledi.

Dinçyürek’in hekimlerin maaşına ilişkin açıklamasına değinen Besim, “Kaç tane hekim 719 bin TL maaş alıyor?” diye sordu. Besim, kendisinin böyle bir maaş duymadığını da ekledi.