“Polise suç duyurusunda bulunduk, uygulama durmazsa tüm yasal haklarımızı kullanacağız”

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (Koopbank) iştiraklerinden KOOP SÜT, Zirai Levazım Koop. ve Binboğa Yem Fabrikası’nda çalışan emekçilerin maaşlarının tek yanlı ve gayri yasal kararlarla eksik ödendiği gerekçesiyle, söz konusu üç iştirakin yönetim kurulları ile bu kararların uygulanmasına engel olmadığı öne sürülen Kooperatif Şirketler Mukayyidi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

KOOP-SEN tarafından yazılı yapılan açıklamada, çalışanların maaşlarının eksik ödenmesinin yasalara aykırı olduğu vurgulanarak, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye şikâyet yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, üç iştirakteki yönetim kurullarının bu uygulamaları derhal durdurmaması halinde, çalışanların grev dâhil tüm yasal haklarını kullanacağı belirtildi.