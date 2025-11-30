“Bu kurultaydan tek hedefle çıkacağız, tek başına iktidar”

CTP’nin üç genel başkan adayının kurultayda yapacağı konuşma sırası için kura çekildi, ilk konuşmayı Asım Akansoy gerçekleştirdi. Akansoy, kürsüde yaptığı konuşmada CTP’nin yalnızca bir genel başkanlık seçimi için toplanmadığını, “Kıbrıs Türk halkının geleceğini tayin etmek için burada olduklarını” söyledi.

Partinin tarihine ve mücadele geleneğine vurgu yapan Akansoy, “Bu partiyi yokluktan var edenlere, grevlerde barikatlarda bedel ödeyenlere, göç etmek zorunda bırakılanlara bin selam olsun. Onların mücadelesi bizim pusulamızdır.” dedi. CTP’yi bir arada tutan “yoldaşlık harcının” zafer kutlamalarında çelikleştiğini belirten Akansoy, “Yoldaşlık en karanlık anda bile emeğe, inanca, irili ufaklı zaferlere, sevince, kedere, her ne olursa olsun birbirimize sahip çıkabilmektir.” ifadelerini kullandı.

Kurultaydan “omuz omuza” çıkacaklarını söyleyen Akansoy, hedeflerinin tek başına iktidar olduğunu dile getirdi. Ülkedeki düzeni “kara para aklama merkezine dönüştürülmüş, kokuşmuş bir düzen” olarak niteleyen Akansoy, “Bir yanda lüks villalarda yaşayan azınlık, diğer yanda her geçen gün daha yoksullaşan orta sınıf ve ay sonunu nasıl getireceğini bilemeyen dar gelirli on binler var.” dedi.

Siyasete olan toplumsal güvensizliğe işaret eden Akansoy, “Kimse ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışmasın bizleri. Toplum, siyasete olan güvenini ne yazık ki kaybetmiştir. İnsanlarımız umutsuz ve öfkelidir, sonuna kadar haklıdır.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde edilen yüzde 63’lük oranın “tesadüf olmadığını” da vurguladı.

Akansoy, konuşmasını “CTP halktır, iktidara yürüyor. Duraksamadan yürümeye, çürümüş talan düzenine son vermek için her birinizle omuz omuza gecemi gündüzüme katacağıma söz veriyorum” dedi.

“Yeni yurttaşlık yasasını 1 ay içinde geçireceğiz”

Akansoy Kıbrıs sorununun varoluş mücadelesi olduğunu belirterek, “İki toplumlu federal Kıbrıs. Ne alt yönetim ne azınlık statüsü.” dedi. Büyük resmi görmenin ve radikal reformları hayata geçirmenin zorunlu olduğuna dikkat çeken Akansoy, demografik yapının kontrolsüzce değişmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

“Buradan ilan ediyorum, iktidarımın ilk bir ayı içinde yeni yurttaşlık yasasını meclisten geçireceğiz.” diyen Akansoy, ülkede ciddi bir iç güvenlik sorunu bulunduğunu ifade etti. Çetelerin “elini kolunu sallayarak dolaştığını” söyleyen Akansoy, bunun ana nedeninin kara paranın paylaşım kavgası olduğunu dile getirdi.

CTP’nin siyasi programının anayasa”niteliğinde olduğunu belirten Akansoy, göreve gelmesi halinde altı ay içinde siyasi kurultayı toplayacaklarını ve bunu kurumsallaştıracaklarını söyledi. Örgütlenme çalıştayı düzenleyeceklerini ifade eden Akansoy, “Her şeyi merkeze indirgeyen anlayışı terk edeceğiz. Kimsenin dışarıda kalmayacağı katılımcı bir model uygulayacağız.” dedi.

Gençlerin her zaman önde olacağını vurgulayan Akansoy, toplumsal cinsiyet eşitliğinin kendisi için “esas” olduğunu kaydetti.