“Haziran sonuna kadar bu yasayı geçirmemiz lazım”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, kamuda tam mesaiye uyulması konusunda uzun süredir çalışma yürüttüklerini belirterek, kamuoyundan ve Meclis’ten gelen uyarı ve eleştirilerin de bu süreci hızlandırdığını söyledi.

Kamuda mesaiye uyulmasına ilişkin denetimlerin başlatıldığını ifade eden Dinçyürek, bu denetimlerin yalnızca Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılmadığını, Personel Dairesi ile Maliye Teftiş birimlerinin birlikte birçok bakanlık ve devlet dairesinde farklı saatlerde denetimler gerçekleştirdiğini söyledi. Yapılan denetimlerde tespitler bulunduğunu ve ilgili bakanlıkların uyarıldığını kaydeden Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’nda saat 13.30’da nöbetçi personelin dahi içeride bulunmadığı yönünde tespitler olduğunu ifade etti.

Tam mesai uygulamasına ilişkin tüm hazırlıkların 19 Ocak’ta tamamlandığını ve uygulamanın yürürlüğe gireceğini belirten Dinçyürek, bu süreçte sendika başkanını bakanlığa davet ettiğini aktardı. Dinçyürek, sendika başkanının kendisinden seçimli genel kurul süreci nedeniyle süre talep ettiğini, yeni yönetimle birlikte görüşme sözü verdiğini ancak seçim sonrasında dönüş olmadığını söyledi.

Sendika ile yapılan son görüşmeye de değinen Dinçyürek, kamuda farklı yasalardan istihdam edilen hekimlerin çalışma koşullarına ilişkin taleplerin gündeme geldiğini belirterek, “Ortada somut bir öneri yoktur ama bu özlük haklarının masada görüşülmesi talebine evet dedim.” dedi.

Dinçyürek, kamu hekimleri yasasına ilişkin çalışma yapılması yönündeki talebe de değinerek, yasa çalışması sürecine TIP-İş’in de dahil edilmesinin istendiğini, mevcut yasa taslağının güncellenerek sendikaların genel kurulları sonrasında masaya gelinmesi çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Dinçyürek, “Yasal olarak nasıl ben uyarıldım, gelin hep birlikte yasalara uyalım, giriş çıkışlarda şeffaf denetlenmeyi kabul edelim. Masaya da oturalım, hekimlerin sorunları nedir konuşalım, çarelerine bakalım. Yasaysa yasa, hep birlikte çalışalım” dedi.

Dinçyürek, “Bizim haziran sonuna kadar bu yasayı geçirmemiz lazım” dedi.