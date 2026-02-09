Uyuşturucu madde tasarrufundan altı kişi tutuklandı

Haspolat-Taşkent ana yolu ile Kalkanlı’da, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan altı kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Haspolat-Taşkent ana yolunda, dün devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir araçta şüpheli görülen H.P. (E-32) ve M.A.T’nin (E-26) kullanımındaki araçta ve çevresinde arama yapıldı. Aramalarda tasarruflarında içinde tütün ile karışık yaklaşık 1 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Kalkanlı’da uyuşturucu

Kalkanlı’da 6 Şubat’ta meydana gelen olayda, bir araçtan yol kenarına atılan yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde polis tarafından tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından zanlı U.Q. (E-33) tutuklandı.

Zanlının evinde gerçekleştirilen aramada ise; içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan foil kağıdı, içinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 7 sigara izmariti, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 7 folyo kağıdı ile 2 sigara sarma kağıdı ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir miktar tütün bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Z.İ.M.(K-21), T.H.A.(E-21) ve A.A. da (E-22) dün tespit edilerek tutuklandı.

Çevreye rahatsızlık veren alkollü kişi tutuklandı

Gönyeli’de, dün, 303 mlgr alkollü M.Ü.C. (E-34), sarhoşken yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde, dün, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz bir kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.