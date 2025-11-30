“Bu salondan dostça çıkacağız, CTP’nin iktidarıyla bu yolu taçlandıracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 30’uncu Kurultayı kapsamında genel başkan adayları, kurayla belirlenen sırayla konuşmalarını sürdürüyor...

İkinci sırada yer alan mevcut genel sekreter ve genel başkan adayı Erkut Şahali, sözlerine, salonu dolduran üyelere teşekkürle başladı.

19 Ekim Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından boşalan parti başkanı koltuğuna aday olan tüm isimlerin kurultay sürecini olgunlukla geçirdiğini belirten Şahali, Sıla Usar İncirli ve Asım Akansoy’a teşekkürlerini sundu.

“Kıbrıs Türk halkının gözü bu salondadır” diyen Şahali, CTP’nin Kıbrıs Türk halkını yönetme sorumluluğunu üstlenmeye hazırlandığını ifade etti.

“Bugün tam bir çürüme, hükümet eliyle toplumun başına bela edilmiş durumdadır” diyen Şahali, “Halkımızla, sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle bütünleşerek bu çürümenin önüne geçmek boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

CTP’nin siyasi hattının belli olduğuna işaret eden Şahali, partinin kurumsal yapısının tam teşekkülü hale getirilmesi için bir genel başkana ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Bu kapsamda kendi geçmişinden bahseden Şahali, “CTP’liler kamuoyunda Kıbrıs Türk seçmeninden partisi için oy ister. Cumhurbaşkanı seçimlerinde, parti adaylarının kazanması adına bir kişi için oy ister. Ama bu kurulta başkan için oy talep edileceği bir kurultay. Benim ardımda CTP’nin 55 yıllık geleneği, öğretisi ve 30 yıllık bir emeğim vardır. Uzun yıllara yayılan bir emek. Partinin tüm organlarında sindire sindire görev yaptığım bu 30 yılın ardından karşısınızdayım” dedi.

Siyasi kariyerini anlatan Şahali, “Ben CTP’de yapılması gereken, yapılabilecek tüm görevlerde bir durak yaptım. Hakkını vermek için çok çalıştım.Bu hizmet benim için bir onurdu, gururdu. Hayatımın sonuna kadar saklayacağım bir hazineydi. Partimin kararları doğrultusunda halkıma hizmet verdim, çok çalıştım” ifadelerini kullandı.

“Adaylığım bir kişisel hırsın tezahürü değil, partime ve halkıma duyduğum derin sorumluluğu olarak algılanmalıdır” diyen Şahali, “Benim algım tüm görevlerimde olduğu gibi başkanlık konusunda da aynıdır” şeklinde konuştu.

CTP’nin her şeyden önce kurumsal birikimine, örgütünün enerjisine ve halkın değişim talebine bağlı olarak başkanlığa talip olduğunu belirten Şahali, “Korkunç bir yıkımla baş başayız. Ekonomik sıkıntılar her geçen gün derinleşiyor. Kurumlarımız yağmalanıyor. İçinden çıkılmaz bir krizle boğuşmak zorunda kalıyor. Kıbrıs Türk halkının iradesi her geçen gün daha fazla yok sayılıyor” dedi.

“Suç ithal edilen bir coğrafyada yaşamak, Kıbrıs Türk halkının kaderi değildir” diyen Şahali, “Sosyalist değerlerimizden yola çıkarak sosyal adaleti sağlayacağız, halkın kucaklaşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Çöküşün sorumlularını bulmak, onları adalete teslim etmek bizim boynumuzun borcudur” diyen Şahali, “Kamuyu bilen bir ekibin ortaya çıkması bizim için ertelenemez bir detaydır” şeklinde konuştu.

Türkiye ile ilişkilerin doğru raya oturtulması gerektiğini vurgulayan Şahali, “Kıbrıslı Türklerin hiçbir şeyi beceremeyeceği, kontrolü Türkiye’nin eline veren bir hükümet iktidardadır” dedi, bu yapının bozulması gerektiğini vurgulayarak, “Yeter ki iradenin ne demek olduğunu bilelim” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkı ile Kıbrıs Rum halkının federal bir çatı altında buluşmasının CTP’nin hedefi olduğunu vurgulayan Şahali, “Elbette bu kapsamda Sayın Tufan Erhürman’a destek olacağız, çabasına destek vereceğiz. Ama partimize belki de zaman zaman yolunu açacak olan sorumluluğu da üstleneceğiz” şeklinde konuştu.

“Biz bugün bu salondan dostça çıkacağız” diyen Şahali, “Bu yolu, CTP’nin iktidarıyla taçlandıracağız. Biz buradan hep birlikte kazanarak çıkıyoruz. Bugünün sonunda kendimizi sadece kendimizden ötürü kazanan değil, peşinen kazanan ilan edeceğiz. Yine omuz omuza, aynı hedefte çalışma doğrultusunda çıkacağız. Bizim rakibimiz teslimiyet siyasetidir. Rakibimiz çözümsüzlüktür, iradesizliktir” ifadelerini kullandı.