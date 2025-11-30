“Kurultayın kaybedeni yok, bizim için kazanmak bu memlekette barış olmasıdır”

CTP Genel Başkan adayı Sıla Usar İncirli, kurultay kürsüsünde yaptığı konuşmada partinin tarihsel mücadelesini ve dayanışma kültürünü hatırlatarak başladı. “Nice büyük mücadelelerden, direnişlerden, büyük seçimlerden geçtik.” dedi. İncirli, baskıcı dönemlerde CTP’lilerin yaşadığı zorlukları anımsattı. “İnsanlarımız YENİDÜZEN gazetesini ceketlerinin içinde saklamak zorunda kalırlardı. İnsanlarımızın işten atıldıkları yıllardır. CTP’liler polise yazılamıyorlardı, kamu sınavlarını geçip mülakatlarda ne halse geçemiyorlardı.” ifadelerini kullandı.

Bu koşullara rağmen CTP’nin ve CTP’lilerin hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmediğini söyleyen İncirli, “Ne partimizden ne birbirimizden ne de ülkemizden asla vazgeçmedik.” dedi. CTP’nin 55 yıllık bir parti olduğunu hatırlatan İncirli, kuruluşta verilen sözleri hatırlatarak, “Kıbrıs Türk halkının kimliğini, kültürünü ve varlığını koruyacağım dedi. Her şeyden önemlisi CTP, Kıbrıs’ta barış dedi.” ifadelerini kullandı.

CTP’nin kendine özgü bir geleneğe, dayanışmaya ve mücadele ruhuna sahip olduğunu vurgulayan İncirli, “CTP, Bu memleketin her bir toprağında sürgün veren başaktır. Emeğin partisidir, özgürlüklerin partisidir, eşitliklerin partisidir ve kardeşliğin de partisidir.” dedi.

2026 yılında CTP’nin iktidara geleceğine olan inancını dile getiren İncirli, kapsayıcı, birleştirici ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla yola çıkacaklarını söyledi. “Partimiz, toplumun tüm kesimleriyle diyaloğa açık, birlikte çalışır bir düzeyde olacak. Halkın tümünü kucaklayarak partimizi güçlü bir şekilde iktidara taşıyacağız.” ifadelerini kullandı. Kurultayın ertesi gününün “iktidar yürüyüşünün ilk günü” olacağını belirten İncirli, örgütlerin CTP’nin omurgası olduğunu ve örgütsel zincirin en verimli şekilde işleyeceği bir dönem kuracaklarını söyledi.

Parti içinde kadroların görünür olmasının önemine dikkat çeken İncirli, CTP’li kadınların “çekirdekten yetişmiş kadınlar” olduğunu vurguladı: “CTP’nin içinde kadınlar için cam tavan yoktur. Kadınlarımızın, gençlerimizin ve her bir üyenin görünür olduğu bir durumda çalışacağız.” dedi. İncirli, siyasi kurultayların düzenli aralıklarla yapılacağını, tüzüğün güncelleneceğini belirtti.

İncirli, ülkenin bir yıkımla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Adalet, eşitlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesini bu memlekette sürdüreceğiz. CTP toplumu birleştiren olacak. CTP dışa bağımlılığı değil, kendi ayakları üzerinde duran, üreten olacak. Biz memleketimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz.”

“CTP gelecek ve biz bu yıkımı durduracağız”

İncirli, ülkede yaşanan güvenlik ve ekonomik krize dikkat çekerek, “Çeteler, tetikçiler memleketimizde kol geziyor. Bir güvenlik krizi var ve bu da ekonominin karanlık yüzü olmasından kaynaklanıyor.” dedi. CTP’nin iktidara gelmesiyle bu dağınıklığa son verileceğini vurgulayan İncirli, “CTP iktidarı bu dağınıklığa gelip çeki düzen verecek olan iktidardır.” ifadelerini kullandı.

İncirli; ihalesiz alım, kayıt dışı ekonomi ve göç sorunlarına dikkat çekti “Memleketi and içtiler. Bu memleketi sahipsiz mi sandılar? Bu memleket sahipsiz değildir. Bu memlekette 55 senedir CTP vardır.” ifadelerini kullandı.

Siyasal iktidarın siyaseti “kendileri ve yandaşları için yaptığını sandığını” belirten İncirli, 2026’ya ilişkin ciddi uyarılarda bulundu: “2026’da bütçe açığı korkunç. 2026 yılında insanlarımızın hizmetlerden yararlanamaması ve altyapıların yapılamaması durumu var.” dedi. Tüm bu koşulları durduracak bir gücün CTP olduğunu vurgulayan İncirli, “Bu ülkede kaynak vardır. Şu anda liyakat ve adalet yoktur. Çok ciddi yozlaşmış bir yönetim var. CTP gelecek ve biz bu yıkımı durduracağız.” diye konuştu.

“Kurultayın kaybedeni yok. Bizim için kazanmak bu memlekette barış olmasıdır.” diyen İncirli, “CTP iktidar” sözleriyle konuşmasını tamamladı.