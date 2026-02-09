Karpaz Koruma Derneği'nden doktorların çalışma saatleriyle ilgili düzenlemeye destek

Çebi, yazılı açıklamasında, düzenleme hakkındaki eleştirilere dikkat çekerek, bu düzenlemenin özellikle Karpaz ve Dipkarpaz gibi merkeze uzak bölgelerde yaşayan vatandaşlar açısından ne kadar hayati olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Yasa gereği devlette normal mesai saatlerinin sabah 08.00 – akşam 15.30 olduğunu ve buna doktorlar da dahil olmak üzere tüm kamu çalışanlarının tabi olduğunu söyleyen Çebi, Sağlık Bakanlığının yasaları uygulama yönünde attığı adımın kamuda eşitliği ve sürekliliği tesis etmeyi amaçladığını ifade etti.

Karpaz bölgesinde yaşayanların sağlığa erişimdeki sıkıntılarına vurgu yapan Çebi, bunun ciddi bir zaman, ulaşım ve maliyet meselesi olduğunu dile getirdi. Numara alınamayan, muayene olunamayan ve boşa giden günler olduğunu kaydeden Çebi, “Bu, sadece bir mesai tartışması değil, doğrudan doğruya vatandaşın sağlık hakkı meselesidir.” dedi.

Toplumun çok değerli bir parçası olan doktorların emeğini küçüksemek ya da sağlık çalışanlarını hedef almak gibi bir niyetin olmadığını kaydeden Çebi, eşitliğin hizmet alan vatandaş için de, hizmet veren kamu görevlisi için de geçerli olması gerektiğini belirtti. Çebi, “Merkezde yaşayanla Karpaz’da yaşayan arasında fiili bir eşitsizlik doğuran uygulamalar, iyi niyetle de yapılsa kabul edilemez sonuçlar doğurmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, devletin görevinin herkesin erişebileceği, sürdürülebilir ve adil bir sağlık hizmeti sunmak olduğunu, sağlık hizmetinin bir lütuf değil, vatandaşın en temel hakkı olduğunu da kaydetti.