Bir haftada 4 yangın meydana geldi

İtfaiye Müdürlüğü, geçen hafta toplam 4 yangın, 19 özel servis olayı meydana geldiğini ve yangınlar sonucu yaklaşık 810 bin TL’lik zarar oluştuğunu bildirdi.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt, Çağlayan, Geçitkale ve Yeşilköy’de çıkan yangınların muhtemel sebepleri, kısa devre ve bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından yakılma olarak belirtildi.

Özel servis olayları ise, iş yerinin sende katında ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, konutunda baygın halde mahsur kalan şahsın kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak sıralandı.

Özel servis olaylarının 11’i Lefkoşa’da, 2’si Güzelyurt’ta, 2’si Gazimağusa’da, diğerleri ise İskele, Girne, Geçitkale ve Çağlayan’da meydana geldi.