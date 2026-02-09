“Ya sendikalaşacağız, ya da bu işte çalışmayacağız”

Recep DAL - Berivan BABAHAN

Pepsi’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki dağıtıcısı ve üreticisi olan Ektam Kıbrıs Ltd.’de çalışan emekçilerin, Devrimci İşçi Sendikaları’na (Dev-İş) bağlı Emek-İş Sendikası’na üye oldukları ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalamak istedikleri gerekçesiyle “ekonomik sebepler” öne sürülerek işten çıkarılmak istenmesine karşı 6 Şubat Cuma günü başlattıkları direniş devam ediyor.

İlk etapta 24 saatlik greve giden emekçilerin grevi bugün de sürdü. İşletmenin 39 çalışanı işten çıkarmak için girişimde bulunmasına yönelik tepkiler gün boyunca devam etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bugün yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı.

Ektam Ltd.’nin Korkuteli’ndeki fabrikası önünde günlerdir bekleyerek adeta direniş nöbeti tutan emekçilere Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bağımsızlık Yolu ve bazı sendikalar destek verdi. YENİDÜZEN ve Kanal Sim, yaşananları yerinde takip etti. Mağdur durumda olan emekçiler, siyasi parti temsilcileri ve sendika başkanları YENİDÜZEN ve Kanal Sim’e özel açıklamalarda bulundu.

Dev-İş Başkanı Semih Kolozali:

“Zarar iddiası yalan, sendikalı oldukları için cezalandırılıyorlar”

“Şirketin zarar ettiği iddiası yalandır. Bir gün önce çok sayıda hammadde geldi, bu bilgiler mevcuttur. Arkadaşlar Emek-İş üyesidir. Personele baskı başlamış, bir gün sonra toplu işten durdurma uygulamasına geçilmiştir. Bu arkadaşlar sendikal örgütlenmeden dolayı çıkarılmak istenmiştir. Grev başladığında WhatsApp üzerinden işten durdurma yazısı gelmiştir ve suç işlenmiştir. Bakanlık görüşmesinin ardından gördüğümüz muamele baskı ve tehdittir. Başkalarını işe getirmeye çalışıyorlar, personel bezdirilmeye çalışılıyor. Bu baskılar gün boyu devam etmiştir. Sendikalı oldukları için cezalandırılmak istenmişlerdir. Çalışma Bakanı hiçbir şey yapmamakta, çalışanlar kaderine terk edilmektedir. Toplumsal destek artmıştır ve bu destek sürdürülmelidir. Asla vazgeçmeyeceğiz. Toplu iş sözleşmesi tüm işçilerin hakkıdır.

Üyelik formları onaylanmış, Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Emek-İş yetkili kılınmıştır. Edip Bey ile bizzat görüştüm, 6 Şubat’a randevu verdi. 5 Şubat’ta çalışanlarla konuşmak istediler. Aldığımız bilgiye göre İlker Bey işçilere ‘şirket batacak’ diyerek baskı yapmıştır. Biz yetki belgesiyle gittik fakat bizi dinlemek istemediler. Çıkıp ertesi günü bekledik. Randevu saatinde ‘benim yetkim yok, patronlarla görüşeceğim’ denildi, ancak birkaç saat sonra insan kaynakları herkesin işten çıkarıldığını bildirdi. O andan itibaren grevdeyiz. Grev ilanından sonra işten durdurma ihbarları geldi. Buna rağmen bakanlığın çağrısıyla yapıcı davrandık ve görüşmeye gittik.

Düzensiz mesai yapılıyor ve yüzde 15 artış almaları gerekiyor. Asgari ücret alan arkadaşlar yalnızca artış aldı. Makul bir iş sözleşmesi yapılmasını istedik ve bunu bakana da teyit ettik. İlker Bey şirket avukatları gelene kadar açıklama yapmadı. Çalışma Dairesi ‘yapacağımız bir şey yok, ihbarlar verilmiştir’ dedi. Bakanlık Müdürü Emrah Bey açıkça ‘çalışma yasasında var ama çok bilinen bir şey değil’ ifadesini kullandı. Bakanlık bize ve çalışanlara sırtını dönmüştür. Bu ana kadar hükümetten kimse aramadı. Sadece tehdit gördük, polis zorunun kullanılabileceği söylendi.”

Ektam Çalışanı Rabia İltuş:

“Belgeleri imzalamadık, WhatsApp’tan gönderip kapının önüne koydular”

“İş yasasında verilen haklarımızı almak istedik. İşten çıkarma belgelerini imzalatmaya çalıştılar, imzalamadık. Belgeler bize WhatsApp üzerinden gönderildi ve kapının önüne konduk.”

Ektam Çalışanı Mustafa Düzova:

“Üç gecedir fabrikanın önündeyiz”

“Kimse bizi insan yerine koyup açıklama yapmadı. Üç gecedir burada bekliyoruz.”

Ektam Çalışanı İbrahim Aksakallı:

“Ya sendikalaşacağız, ya da bu işte çalışmayacağız”

“Bilsinler ki ya sendikalaşacağız ya da bu işte çalışmayacağız. Benim çocuklarım var ama kimsenin umurunda değiliz.”

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali:

“Talep iş güvencesidir, bu kabul edilebilir bir durum değildir”

“Sendikanın ve Ektam çalışanlarının talebi iş güvencesidir. İş yasasıyla doğrudan uyumludur ancak karşılarında hoşgörülü bir yaklaşım yoktur. Bu kabul edilebilir değildir. Destek ve dayanışma için buradayız.”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy:

“Sendikalaşmadan sonra işten çıkarma geldi, bu gayri yasaldır”

“Emekçilerin yanındayız. Sendikalaşmadan sonra işten çıkarma gerçekleşmiştir. Bu gayri yasal bir tutumdur. Bugün defalarca taciz edildiler. Yasadışı şekilde tır getirip mal çıkarmaya çalışıyorlar. İşçiler direneceklerini söylüyor. Polise grev yasası hatırlatıldı. Hiçbir yetkili ortada yok. İş yasasında yazan haklarını istediler. Kararın geri alınması gerekiyor. Arabuluculuk yapması gereken Çalışma Bakanı yoktur. Çözüm, 10 kişi ve üzeri işyerlerinde sendikasız çalıştırmanın olmamasıdır. Patron egemenliği vardır. Ektam emekçileri çok büyük bir şey yapmaktadır. Herkesin bu direnişe katılması gerekmektedir.”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler:

“Sendikalaşmadan korkulmaz, toplum gerekirse boykot eder”

“Çalışanlar en doğal haklarını kullanmaktadır. Bu kadar emekçi insanımız burada. Eski bir Çalışma Bakanı olarak söylüyorum, sendikalaşmadan korkmalarına gerek yoktur, aksine verimlidir. Demek ki korktukları bir şey vardır. Eğer anlaşma olmazsa yapılacak yöntem, Çalışma Bakanı’nın yeni alımlar için çalışma izni çıkarmaması ve emekçinin yanında durmasıdır. Ektam Ltd. yetkilileri bilsin ki Kıbrıs toplumu boykotla birlikte burayı kapattırır.”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan:

“Antidemokratik zihniyete karşı sonuç alıncaya kadar buradayız”

“Büyük bir direniş vardır ve başka örnek olmalıdır. Maalesef patron, sendikalaşmadan dolayı 6 Şubat itibarıyla iş azlığını gerekçe göstererek çıkarma yapmıştır. Bu antidemokratik zihniyete karşı dayanışma içinde, sonuç alıncaya kadar burada olacağız. Sendikalar açısından bu çok önemlidir. Esas görev sendikalara düşmektedir; emekçilere destek vermek zorundayız. Mücadeleye ve direnişe devam edeceğiz.”