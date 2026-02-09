“Devlet Genç Sanatçılar Yarışması” için başvurular 11–22 Mayıs arası alınacak

Daireden yapılan açıklamada, yarışmanın 20–35 yaş arası KKTC vatandaşlarına yönelik olduğu, katılımcıların iki ve üç boyutlu en fazla üç eserle başvurabileceği belirtildi.

Yarışma şartnamesi ve gerekli belgelerin, Kültür Dairesi’nin resmi internet sitesindeki “Duyurular” bölümünden temin edilebileceği de kaydedildi.

“Genç sanatçıları çağdaş üretime teşvik ediyoruz”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, yarışmanın amacının genç kuşak sanatçıları çağdaş sanat alanında üretime teşvik ederek ülkenin sanat ortamını zenginleştirmek olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl yarışmanın kapsamını genişleterek iki boyutlu çalışmaların yanı sıra üç boyutlu eserlerin de katılımına olanak sağladıklarını hatırlatan Zaimağaoğlu, “Genç sanatçıların biçim ile kavramı organik bir bütünlük içinde ele aldığı, özgürlükçü bir sanat anlayışını destekliyoruz” dedi.

Ödüller ve seçici kurul…

Bu yıl yarışmada üç başarı ödülü, Kültür Dairesi Özel Ödülü ve ayrıca İsmet Vehit Güney Özel Ödülü verilecek.

Seçici Kurulda Derya Ulubatlı, Emin Çizenel, Esra Plümer Bardak, Mustafa Hastürk, Naz Atun ve Senih Çavuşoğlu yer alacak.

Daire Müdürü Zaimağaoğlu, davetlerini kabul eden kurul üyelerine teşekkür ederek, kurulun tüm eserleri özgünlük, yaratıcılık, kavram–biçim ilişkisi ve teknik–malzeme kullanımı kriterleri doğrultusunda değerlendireceğini belirtti.

Yarışmanın her türlü teknik, malzeme, konu ve içerikte üretilecek eserlere açık olduğunu vurgulayan Zaimağaoğlu, tüm genç sanatçıları katılım göstermeye davet etti.