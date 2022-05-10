CTP: Üstel ile herhangi bir koalisyon görüşmesi yapmayacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP milletvekili Ünal Üstel ile herhangi bir koalisyon görüşmesi yapmayacağını kamuoyuna duyurdu.

Sosyal medyadan “KAMUOYUNA DUYURU” başlığıyla yapılan paylaşımda, “Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP milletvekili Sn. Ünal Üstel ile herhangi bir koalisyon görüşmesi yapmayacağımızı kamuoyuna duyururuz.” dendi.