CTP sokakta: İradeye ve demokrasiye sahip çıkıyoruz
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP-YDP Koalisyonu, ÜstEL Hükümeti’nin güven oylaması öncesinde sokağa indi, “Müdahaleye, çözümsüzlüğe, üretimden koparılmaya, yoksullaşmaya, göçe, gayrı meşru hükümete hayır” dedi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP-YDP Koalisyonu, ÜstEL Hükümeti’nin güven oylaması öncesinde sokağa indi, “Müdahaleye, çözümsüzlüğe, üretimden koparılmaya, yoksullaşmaya, göçe, gayrı meşru hükümete hayır” dedi.
“İradeye, demokrasiye sahip çıkmak” için düzenlenen bugünkü protesto eylemleri çerçevesinde CTP’li 18 milletvekilinin Yonca Kavşağı’ndan Lefkoşa’ya düzenlediği sürüyor.
Yürüyüşün ardından saat 15.30’da Kuğulu Park’ta toplanıp, Meclis’e geçilecek.
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