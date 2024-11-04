CTP, ‘sivil darbeye’ karşı “yasal oturum” başlattı

Meclis’in ‘meşru’ Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Genel Kurul’u “Meclis Başkanı seçimi” gündemiyle topladı; UBP, YDP ve DP’den vekiller toplantıya katılmadı, Meclis TV yayını kesti, toplantı yeter sayısı olmadığından oturuma 10 dakika ara verildi.

Meclis’in meşru Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Genel Kurul’u “Meclis Başkanı seçimi” gündemiyle topladı.

Özdenefe, son meşru ve yasal oturumun 18 Ekim tarihinde gerçekleştiğini anımsatarak, 18 Ekim’de oturuma verilen aradan sonra bugün oturumu yeniden açıyoruz” dedi, “tutanakta düzenleme yapıyorum. 9’uncu oturum yazıyor, 8’inci oturumu açtığımı tutanaklara geçiniz” ifadelerini kullandı.

Özdenefe ardından oturum ziline bastı, sadece muhalefet vekilleri genel kurul salonuna giriş yaptı.

Bu sırada başlayan Meclis TV yayını kesildi. Özdenefe, “aldığım bilgiye göre Meclis TV yayını kesti. Eğer böyle ise mevzuat gereği yayına devam etmeleri gerektiği hatırlamasını yapmam gerekiyor” dedi.

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali ise “Darbeciler, BRT yayınına müdahale edecek kadar kendilerinden geçtiler” dedi. Toplantı yeterli sayısı olmadığından oturuma 10 dakika ara verildi.