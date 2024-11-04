Erhürman: "Öztürkler Meclis çalışanlarına 'oturuma girmeyin' talimatı verdi"

Lema GÖZAY

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman, Meclis Başkanı olarak ilan edilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler'in Meclis çalışanlarına "oturuma girmeyin" talimatı verdiğini söyledi.

Erhürman, Fazilet Özdenefe’nin “Meclis Başkanı Seçimi” gündemi ile topladığı Meclis Genel Kurul’undan değerlendirmede bulunurken, “Bildiğiniz gibi uzun süreden beridir bu süreç yaşanıyor. Çok defa ayrıntılarıyla açıkladığımız gibi mecliste hukuka uygun bir şekilde seçilen başkan yoktur. Sayın Töre hukuka uygun bir şekilde devir teslim töreni gerçekleştirip başkanlıktan feraget ettiğini ortaya koydu. Şu anda hukuka uygun tek bir kişi var meclisi yönetibilecel Fazilet Özdenefe’dir. Biz şu anda Özdenefe’nin açtığı oturumda yerimizi aldık nisab sağlanamadı çünkü hükümet vekilleri gelmedi ifadelerini kullandı.

Hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşen meclis başkanlığı seçimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Erhürman, Ziya Öztürkler’in Meclis çalışanları üzerinde baskı kurduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şu an da bu fiili durumu tanıma ve kabul etme gibi bir yetkisi yok bu sadece ctp vekillerinin meselesi değil hükümet oldugunu iddia eden bu milletvekillerinin de bizim gösterdiğimiz tepkiyi göstermesi gerekiyor. Ziya Öztürkler talimat vermiş meclis çalışanlarına “oturuma girmeyin” diye. Kendisi zaten yok hükmündedir ve şu anda kanunsuz bir emir var hukuka aykırı bir iş yaptırıyorlar. Kendisi başkan değildir, böyle bir emir verme hakkı yoktur. Hukuken aykırı kanunsuz bir emir verilmiştir. Biz buradayız yine ara verilecekse yarında bu oturuma ara verilmesi üzerine devam edilecek”