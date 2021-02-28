CTP: "Özgür basının yanındayız, tarafındayız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Basın-Sen ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin yarın düzenleyeceği yürüyüşe destek vereceğini açıklayarak, özgür basının her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Yapılan açıklama şöyle:

“Son dönemde gerek basın kurumlarımıza, gerekse basın emekçilerimize yönelik seviyesiz müdahaleleri üzülerek izlemekteyiz.

Kamusal kurumlarımız da dahil demokrasinin en önemli güvencelerinden basın özgürlüğü ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) olarak, basın özgürlüğüne yapılan müdahalelere geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da izin vermeyeceğiz.

Basınla ilgili tüm çağdaş yasalara bu ülkenin paydaşlarıyla birlikte imza atan siyasi bir geleneğin temsilcileri olarak gazetecilere yönelik üzücü tavırlara sessiz kalmayacağız.

İfade özgürlüğünün ve çok sesliliğin her daim yanında olduğumuzu yeniden anımsatırken, basın örgütlerimizin 1 Mart Pazartesi günü, 17.30’da Dereboyu’nda hakaretlere karşı düzenleyeceği yürüyüşte onların yanında yer alarak, tüm basın emekçilerimize destek vereceğiz.”