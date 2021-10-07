HP Milletvekili Jale Refik Rogers: Cumhurbaşkanı toplum lideri olarak adım atmış değil

Ayşe GÜLER

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi, “ Kendisi yurt dışına en sık Cumhurbaşkanıdır. Gittiğinde kültürel gezi yapıyor. Toplum lideri olarak ülkede yaşayanların sesi olmak için adım atmış değil” şeklinde konuştu.

Rogers, hükümetin kurultay ve seçim kaygılarıyla hareket ettiğine dikkat çekerek, halkı yakından ilgilendiren konularda birlik olmadığını dile getirdi.

Adapass sisteminin Türkiye’deki sistemle uyumlaştırılmasının konuşulduğunu hatırlatan Rogers, bu konuda teknik olarak sıkıntı olmamasına rağmen siyasi adım atılması gerektiğini ifade etti.

Rogers, ülkeden aşı sertifikası almadan ayrılan öğrencilerin yurt dışında ‘aşısız’ muamelesi gördüğünü sözlerine ekledi.

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