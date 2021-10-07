HP Milletvekili Ayşegül Baybars: İrade yenilenmeli, hükümet halkına kör ve sağır

Ayşe GÜLER

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis’te iradenin yenilenerek, hükümetin toplum önünde engel olmaktan kurtulması gerektiğini söyledi

Baybars, hükümetin halkına rağmen ‘kör ve sağır’ olduğunu vurguladı.

Azınlık Hükümeti döneminde yaşananlara tek tek değinen Baybars, “Memlekette ilkleri yaşatan Azınlık Hükümeti oldunuz. Ülkeye rezalet ve kaos yaşattınız” dedi.

Baybars, “Hükümet geldiği günden beri hukuka saygısız” diye konuşarak, ülkede ilk kez Azınlık Hükümeti döneminde yargı bağımsızlığı için yapılan eylemi hatırlattı.

Bakanlar Kurulu kararlarında toplum yararına adım atılmadığını ifade eden Baybars, “Anayasa’ya aykırı birkaç yasa gücü kararname var, vatandaşlıklar veriliyor. İçişleri Bakanı, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bile cevap vermedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi mimarı olacağı için mi bu kişiyi vatandaş mı yaptınız?” diye sordu.

Baybars, Türkiye’deki doğal afet nedeniyle yapılan 17 milyon TL’lik bağış çekin boş olup olmadığına yönelik soru yöneltti.

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