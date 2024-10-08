CTP Meclisi terk ediyor, MYK toplanacak, erken seçim tarihi için çalışılacak!

CTP lideri Tufan Erhürman, Meclis önünde yaptığı açıklamasında “UBP’nin koltuk değneği olmayacağız” dedi, Milletvekillerinin az sonra MYK’yı toplamak üzere genel merkeze gideceğini açıkladı.

Erhürman, MYK’da erken seçim tarihine ilişkin önerilerini belirleyeceklerini ifade etti.

CTP’nin Meclis Grubu toplantısının ardından, milletvekilleri ile basının karşısına geçen Tufan Erhürman, “Dün burada yaşananları herkes izledi. Dün gece açıklamamızda da söyledik, bugün bu işin bitmesi gerekir diye. Zorlu Töre hala meclis başkanı. Başkanlığı dün akşama kadar da devam etti. Zorlu Bey’e yönelik bir yazıya imza attık. Danışmanın Kurulu’nun çağrılıp, yeni seçim sürecinin başlamasını istedik. Zorlu Bey bunu yapmadı. Ersin Tatar’a vekalet ettiği içinde, Fazilet Hanım da Zorlu Bey’e vekalet eder durumda” dedi.

Erhürman, “Bugün bizden beklenen, bu çağrıyı, Fazilet Özdenefe’nin yapması ve seçimin yenilenmesi yönündeydi. Biz söylediğimiz şeyin arkasındayız, bu film bitmiştir. Burada teknik, hukuk, kim kime vekalet ediyordu meselesinin artık çok ötesindedir iş. Sabah grupta bu arkadaşlar tüm basının bildiği ismi değil başka ismi çıkarttılar o ismi seçtiremediler, başka aday belirlediler seçtiremediler. Kendi meclis başkaları Danışma Kurulu’nu toplanmaya çağırmayı reddetti” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, “CTP bize koltuk değneği olsun, CTP inisiyatifiyle toplantıyı yapalım noktasına gelindi. Biz film bitti diyoruz, iradenin yenilenmesi gerektiğini söylüyoruz. Zaten yönetme kapasiteleri yok, dün itibariyle bunu resmi olarak ilan eden bir yapı ile karşı karşıyayız. Bir an önce bu bitmeli. Zorlu Bey geri gelir, Ersin Bey döndüğünde yeni bir (Meclis Başkanı) seçim ilan edilir… Bunlar, bu saatten sonra ne bizim açımızdan anlam ifade eden şeylerdir, ne de bizim ötemizde kamuoyu için anlam ifade şeylerdir” dedi.

“Biz buna ortak olmayacağız” diyen Erhürman, “Fazilet Hanım Danışma Kurulu’nu çağırmayacak. Bu ülke yönetilmiyor. Bu ülkeyi yönetemiyoruz diyen bir yapı var karşımızda. Bu bir an önce temize havale edilmelidir” ifadelerini kullandı.

CTP lideri, “Mümkün olan en kısa sürede seçime gitmek gerek. Biz buradan çıkıp parti merkezine gidiyoruz. MYK’yı topluyoruz. Seçim tarihinin ne olmasına ilişkin kararlarımızı üretip kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.