CTP kurultaya hazır
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 29’uncu Olağan Kurultayı’na giderken “Yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni bir Hükümet” hedefine kilitlendi.
* Genel Başkanlık için tek aday Tufan Erhürman
* 75 kişilik CTP Parti Meclisi için 128 aday yarışacak
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 29’uncu Olağan Kurultayı’na giderken “Yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni bir Hükümet” hedefine kilitlendi.
Kıbrıs Türk siyasi hareketinin ilk siyasi partisi, barış ve demokrasi mücadelesinin öncüsü CTP’nin, 6 Nisan 2025 Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak kurultayında Cumhurbaşkanı Adayı da açıklanacak.
“Bu ülke, bu halk, güzel günler görecek” motivasyonu ile kurultaya hazırlanan CTP’de 75 kişilik CTP Parti Meclisi için 128 aday yarışacak.
Genel Başkanlık için tek aday ise Tufan Erhürman.
Saat 09.30'da başlayacak kurultayda, Genel Başkanlık, Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi üyeliği için seçimler yapılacak.
CTP’nin, "Biz Varız, Çözüm Var" sloganı ile gerçekleştireceği kurultayda, yeni dönemin ilk adımı atılacak.
5 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu’na şu isimler başvurdu: Ezer Özsoy, Fatma Ekenoğlu, Halil Onbaşı, İlker Işınsu, Sibel Sorakın.
PARTİ MECLİSİ’NE ADAY OLAN 128 KİŞİNİN ALFABETİK SIRAYA GÖRE İSİMLERİ ŞÖYLE:
Ahmet Güneş
Ahmet Latif
Akın Ataker
Akile Osum
Alev Şensoy
Ali Alp Kolozali
Ali Haydar Aşan
Ali Karvezirler
Alpay Çelebi
Armağan Candan
Asım Akansoy
Aslı Murat
Asya Küçüksu İlktaç
Ayşe Tuğ Kaya
Ayşe Yükselir (Korsan Ayşe)
Ayşen Çetinsoy
Başak Tümkan
Bengiz Eroğlu
Bengül Envergil
Bengül Gargınsu
Bilen Sayılı Bozkırlı
Biray Deliceırmak
Birikim Özgür
Burhan Eraslan
Cemal Mert
Cemil Sarıçizmeli
Cenk Paşa
Ceyhun Birinci
Cezar Ekinci
Çağlar Gulamkadir
Derviş Aygın
Devrim Barçın
Doğukan Akdeniz
Dünay Laçin Soyal
Düriye Koryürek
Eda Aşan
Emel Ulaş
Enç Yılmaz
Erdoğan Garip
Erdoğan Sorakın
Erkut Şahali
Erkut Vedat Öner
Eser Öktem
Eylem Afşaroğlu Beşok
Fazilet Özdenefe
Feriha Tel
Fide Kürşat
Fikret Civisilli
Fikri Irız
Fikri Toros
Filiz Besim
Gökhan Paşa
Gülden Karakaya
Haffe Işısal
Haldun Oktay
Halil Uskuri
Hamit Caner
Harika Kral
Harper Bahadi
Hasan Öztaş
Hasan Özüorçun
Hasret Destebanoğlu
Hazar Vahip
Hüda Avşaroğlu
Hülya Akbil
Hülya Devaşan
Hüseyin Gürşan
Hüseyin Kurd
Hüseyin Mülazim
Hüseyin Özel
Hüseyin Tekbıyık (Bahça)
İpek Akın
İsmail Hakkı Nurçin
Koral Aşam
Laden Serinsu Konuşur
Mahfuz Bulğan
Mahmut Kanber
Mehmet Ceylanlı
Mehmet Çağlar
Mehmet Kale Kişi
Mehmet Kim
Mehmet Nasiboğlu
Muhittin Tolga Özsağlam
Murat Şenkul
Mustafa Gürkan
Mustafa İlgen
Mustafa Sipahi
Mutlu Azgın
Münevver Ebedi Çakmak
Ongun Talat
Osman Bican
Osman Kırçiçek
Öykü Akcan
Recep Çiftgül
Reyhan Soyseven Uskuri
Sadık Bozkırlı
Salahi Şahiner
Salih Boran
Salih Kanal
Sami Özuslu
Serda Sıtkıoğulları Kim
Serkan Soyalan
Sevda İlgen
Sıla Usar İncirli
Sonay Demirpençe
Soydan Borakan
Suzan Kısaoğlu
Sühat Dürü
Süleyman Mert
Şifa Çolakoğlu
Teberrüken Uluçay
Tekin Söylemez
Tolga Ahmet Raşit
Tülay Sönmez
Uğur Özerginli
Ulaş Erzen
Umure Örs
Ürün Solyalı
Vechi Cezaroğlu
Veleddin Taşkent
Veli Ardıç
Yalçın Kömürcügil
Yaşar Aracı
Yaşar Aydın Karaca
Yüksel Çelebi
Zeka Fındık
Zeki Topçu
Zühre Civa
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