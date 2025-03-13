CTP kurultaya hazır

* Genel Başkanlık için tek aday Tufan Erhürman * ⁠75 kişilik CTP Parti Meclisi için 128 aday yarışacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 29’uncu Olağan Kurultayı’na giderken “Yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni bir Hükümet” hedefine kilitlendi.

Kıbrıs Türk siyasi hareketinin ilk siyasi partisi, barış ve demokrasi mücadelesinin öncüsü CTP’nin, 6 Nisan 2025 Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak kurultayında Cumhurbaşkanı Adayı da açıklanacak.

“Bu ülke, bu halk, güzel günler görecek” motivasyonu ile kurultaya hazırlanan CTP’de 75 kişilik CTP Parti Meclisi için 128 aday yarışacak.

Genel Başkanlık için tek aday ise Tufan Erhürman.

Saat 09.30'da başlayacak kurultayda, Genel Başkanlık, Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi üyeliği için seçimler yapılacak.

CTP’nin, "Biz Varız, Çözüm Var" sloganı ile gerçekleştireceği kurultayda, yeni dönemin ilk adımı atılacak.

5 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu’na şu isimler başvurdu: Ezer Özsoy, Fatma Ekenoğlu, Halil Onbaşı, İlker Işınsu, Sibel Sorakın.

PARTİ MECLİSİ’NE ADAY OLAN 128 KİŞİNİN ALFABETİK SIRAYA GÖRE İSİMLERİ ŞÖYLE:

Ahmet Güneş

Ahmet Latif

Akın Ataker

Akile Osum

Alev Şensoy

Ali Alp Kolozali

Ali Haydar Aşan

Ali Karvezirler

Alpay Çelebi

Armağan Candan

Asım Akansoy

Aslı Murat

Asya Küçüksu İlktaç

Ayşe Tuğ Kaya

Ayşe Yükselir (Korsan Ayşe)

Ayşen Çetinsoy

Başak Tümkan

Bengiz Eroğlu

Bengül Envergil

Bengül Gargınsu

Bilen Sayılı Bozkırlı

Biray Deliceırmak

Birikim Özgür

Burhan Eraslan

Cemal Mert

Cemil Sarıçizmeli

Cenk Paşa

Ceyhun Birinci

Cezar Ekinci

Çağlar Gulamkadir

Derviş Aygın

Devrim Barçın

Doğukan Akdeniz

Dünay Laçin Soyal

Düriye Koryürek

Eda Aşan

Emel Ulaş

Enç Yılmaz

Erdoğan Garip

Erdoğan Sorakın

Erkut Şahali

Erkut Vedat Öner

Eser Öktem

Eylem Afşaroğlu Beşok

Fazilet Özdenefe

Feriha Tel

Fide Kürşat

Fikret Civisilli

Fikri Irız

Fikri Toros

Filiz Besim

Gökhan Paşa

Gülden Karakaya

Haffe Işısal

Haldun Oktay

Halil Uskuri

Hamit Caner

Harika Kral

Harper Bahadi

Hasan Öztaş

Hasan Özüorçun

Hasret Destebanoğlu

Hazar Vahip

Hüda Avşaroğlu

Hülya Akbil

Hülya Devaşan

Hüseyin Gürşan

Hüseyin Kurd

Hüseyin Mülazim

Hüseyin Özel

Hüseyin Tekbıyık (Bahça)

İpek Akın

İsmail Hakkı Nurçin

Koral Aşam

Laden Serinsu Konuşur

Mahfuz Bulğan

Mahmut Kanber

Mehmet Ceylanlı

Mehmet Çağlar

Mehmet Kale Kişi

Mehmet Kim

Mehmet Nasiboğlu

Muhittin Tolga Özsağlam

Murat Şenkul

Mustafa Gürkan

Mustafa İlgen

Mustafa Sipahi

Mutlu Azgın

Münevver Ebedi Çakmak

Ongun Talat

Osman Bican

Osman Kırçiçek

Öykü Akcan

Recep Çiftgül

Reyhan Soyseven Uskuri

Sadık Bozkırlı

Salahi Şahiner

Salih Boran

Salih Kanal

Sami Özuslu

Serda Sıtkıoğulları Kim

Serkan Soyalan

Sevda İlgen

Sıla Usar İncirli

Sonay Demirpençe

Soydan Borakan

Suzan Kısaoğlu

Sühat Dürü

Süleyman Mert

Şifa Çolakoğlu

Teberrüken Uluçay

Tekin Söylemez

Tolga Ahmet Raşit

Tülay Sönmez

Uğur Özerginli

Ulaş Erzen

Umure Örs

Ürün Solyalı

Vechi Cezaroğlu

Veleddin Taşkent

Veli Ardıç

Yalçın Kömürcügil

Yaşar Aracı

Yaşar Aydın Karaca

Yüksel Çelebi

Zeka Fındık

Zeki Topçu

Zühre Civa

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