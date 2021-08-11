CTP ‘kara para aklama kararnamesi’ni yargıya taşıdı

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlüğünün durdurulması başvurusu ile birlikte iptali için yargıya taşıdı. Kararın yargıya taşınması esnasında CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve Girne milletvekili Fazilet Özdenefe ile avukatlar hazır bulundu.

CTP geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, 3 Ağustos tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnamenin topluma zarardan başka hiçbir getirisi olamayacağı gibi gerek uluslararası alanda, gerekse iç hukuk anlamında yeni bir ‘kara leke’ olarak anılmaya aday olduğuna dikkat çekmişti.



‘Kara Para Aklama’ kararnamesi gibi

Erhürman: Kara para tartışması ile itibarımızı sarsıyorsunuz

Yüzde 2.5 vergi ile “kayıt dışı” gelir aklanıyor