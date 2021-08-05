Erhürman: Kara para tartışması ile itibarımızı sarsıyorsunuz

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, hükümetin "kara para" tartışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının statüsünü ve itibarını daha da sarsma riski taşıyan bir konuda düzenleme yaptığını söyledi.

Erhürman, düzenlemenin Meclis'te ve toplumda enine boyuna tartışılmaması için yasa yoluyla değil, yasa gücünde kararname ile hayata geçmesine dikkat çekti.

Anayasa'nın 112. maddesine göre yasa gücünde kararnamenin yalnızca "ivedilik varsa" kullanılabileceğini söyleyen Erhürman, bu enstrümanın ivediliği olmayan bir konu için kullanıldığını kaydetti.

Erhürman, “Ne uluslararası hukuk, ne iç hukuk, ne Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum içindeki statüsü ve itibarı umurunuzda” diye konuşarak, hükümetin ısrarla ve inatla halkın yalnızca bugününü değil geleceğini de çalmaya devam ettiğini söyledi.

Hükümetin ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname çıkarmasını eleştiren Erhürman, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı: Israrla uluslararası hukukun dışında tutmaya çalıştığınız ülkede, "kara para" tartışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının statüsünü ve itibarını daha da sarsma riski taşıyan bir konuda bir düzenleme yapıyorsunuz.

Dahası, Anayasa'nın 112. maddesine göre yalnızca "ivedilik varsa" kullanılabilecek olan yasa gücünde kararname enstrümanını herhangi bir ivediliği olmayan bir konuda kullanıyorsunuz.

Ne uluslararası hukuk, ne iç hukuk, ne Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum içindeki statüsü ve itibarı umurunuzda. Israrla ve inatla bu halkın yalnızca bugününü değil geleceğini de çalmaya devam ediyorsunuz!!!

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