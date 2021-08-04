Hükümet, teşvikli vergi oranı ile nakdi varlıkları denetim altına alacak yeni bir “yasa gücünde kararname” yayınladı, ekonomi uzmanları bunun “kara para aklanması” amacıyla kullanılabileceğini dile getirdi.

‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ uyarınca, kayıt dışı varlıklar kayıt altına alınarak yasal hale gelecek servet üzerinden yüzde 2,5 oranında vergi alınacağı hükme bağlanıyor.

UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti ülkeyi ‘yasa gücünde kararnameler’ ile yönetmeye devam ediyor. Bakanlar Kurulu, meclisin tatilde olduğu dönemde yeni ve ilginç bir kararnameye daha imza attı.

‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ ile ‘yurt içi ve yurt dışında bulunan TL ya da döviz cinsinden varlıkların ekonomiye kazandırılması’nın amaçlandığı kaydediliyor.

Ancak Kanal SİM’e konuşan uzmanlar kararnamenin ‘kayıt dışında tutulan paraları küçük bir meblağla ve devlet eliyle aklayacağı’ ve ‘devlete ciddi bir gelir de getirmeyeceği’ görüşünde…

Öte yandan YENDİDÜZEN’e bilgi veren Maliye Bakanlığı kaynakları ise söz konusu düzenlemenin geçmişte de yapıldığını belirtti, isteğe bağlı olarak kayıt dışı gelirlerin, kayıt altına alması ve yatırıma dönüşmesinin hedeflendiği ifade etti.

Maliye kaynakları, şu anda gelir vergilerinin yüzde 10’dan başladığını dile getirerek, bu kararname ile yüzde 2.5 oranında bir verginin belirlendiğini, bu oranın da çok da ‘makul’ olduğunu savundu.



“Servetin kayda geçirilmesi”

3 Ağustos tarihli resmi Gazete’de yayımlanan ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ gerekçesinde amacın ‘gerçek ve tüzel kişilere ait yurt içi ve yurt dışındaki servetin kayda geçirilmesi, vergilendirilmesi ve yasallaştırılması’ olduğu ifade ediliyor.

Yasa gücünde kararnamede, kayıt altında olmayan, yani devlete beyan edilmemiş mali varlıklarının kayıt altına alınabilmesi için 3 Ağustos 2021 tarihinden itibaren vergi dairelerine başvuru kabul edilmeye başlandığı belirtiliyor.

Kararnamede TL ve döviz cinsinden mali varlıkların bazı evraklarla kanıtlanması gerektiğine de dikkat çekiliyor.

‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ uyarınca, kayıt altına alınarak yasal hale gelecek servet üzerinden yüzde 2,5 oranında vergi alınacağı da hükme bağlanıyor.

Vergi adaletsizliğinin yoğun eleştirilere sahne olduğu KKTC’de ‘servet vergisi’ konusu uzunca bir süredir tartışılıyor.

Ancak uzmanlar Bakanlar Kurulu’nun geçirdiği yasa gücünde kararnamenin murat edilen ‘servet vergisi’ ile alakalı olmadığı görüşünde.

Sezinler: Üç beş kişiye yarayacak

Kanal SİM’e konuşan ekonomist Mahmut Sezinler, “Geçirilen kararname servet vergisi değil. Tamamen Türkiye’de çıkarılan torba vergi yasalardan kopyalanmış” diyerek, kararnamenin KKTC açısından bir işe yarayacağını düşünmediğini söyledi.

Sezinler “Yurt dışında parası bulunan Kıbrıslı Türkler paralarını neden KKTC’ye getirsin, üstelik de vergi ödesin?” diye sordu.

Türkiye’de geçirilen benzer kanunların işe yarayabileceğini, çünkü Almanya başta olmak üzere yurtdışında yaşayan birçok insanın paralarını Türkiye’ye aktarmak istediğini anlatan Sezinler, KKTC’de böyle bir durum olmadığını belirtti.

Yurt içinde de ‘yastık altı’ diye tabir edilen ciddi bir meblağ olduğuna inanmadığını anlatan ekonomist Mahmut Sezinler, “Muhtemelen bu kararname, yurtdışında yüklü parası bulunan üç beş kişinin servetlerini KKTC’ye getirmelerinin önünü açacak, başka da bir işe yarayacağını sanmıyorum” dedi.

Okandan: Yüzde 2,5 ile aklama operasyonu

Kanal SİM’e konuşan Ekonomi Bakanlığı eski Müsteşarı Erkan Okandan da kararnamenin bir ‘acizlik’ itirafı olduğuna dikkati çekerek, yıllardır kayıt dışı tutulan ve vergi kaçırılan paraların yüzde 2,5 gibi düşük bir vergiyle aklanacağını vurguladı.

Devletin en alt baremden işe giren yeni bir çalışandan bile yüzde 7,5 oranında vergi aldığını anımsatan Okandan, yıllarca kayıt dışında tutulmuş servetin yüzde 2,5 gibi düşük bir vergiyle yasallaştırılmasının adaletsizlik olduğuna dikkati çekti.

Hükümetin seçim öncesi bir miktar kaynak yaratma gailesiyle böyle bir kararnameye başvurduğuna inanç belirten Erkan Okandan, “Bu düşük vergiyle muhtemelen kara para da gelecek ve aklanacak” dedi.

Okandan, vergi adaletsizliğinin giderilebilmesi için ciddi bir ‘servet incelemesi’ gerektiğini, bunun da yasalarda mevcut olduğunu anımsattı.

Okandan, kararname ile özellikle şube bankaları vasıtasıyla Türkiye’ye kaçan bir miktar mevduatı KKTC’de kayıt altına almanın mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi.

Maliye Bakanlığı kaynakları:

“Yüzde 2,5 oranında vergi belirledik”

Maliye Bakanlığı kaynakları ise söz konusu düzenlemenin geçmişte de yapıldığını belirtti, isteğe bağlı olarak kayıt dışı gelirlerin, kayıt altına alması ve yatırıma dönüşmesinin hedeflendiği ifade etti.

Ortaya konanın teşvikli bir vergi oranı olarak yorumlayan Maliye kaynakları, şu anda gelir vergilerinin yüzde 10’dan başladığını dile getirdi.

Aynı kaynaklar, bu kararname ile yüzde 2.5 oranında bir verginin belirlendiğini, bu oranın da çok da ‘makul’ olduğunu savundu.

Söz konusu düzenlemenin Türkiye’de ‘sıfır’ vergiyle yapıldığı bilgisini de paylaşan Maliye Bakanlığı kaynakları, Maliye’nin bugüne kadar tespit edemediği varlıklarının ülkede yatırıma dönüşmesini murat ettiklerini aktardı.

Kaynaklar, daha önce bu konuda herhangi bir sonuç alınamadığını da hatırlattı.