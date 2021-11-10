CTP Kadın Örgütü’nün ‘Seninle Okula Başlıyorum’ projesi sürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, ‘Seninle Okula Başlıyorum’ Projesi kapsamında, Yeni Yüzyıl Anaokulunda 10 öğrenci için okul kıyafeti desteğinde bulundu. CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, Genel Sekreter Tülay Sönmez ve MYK üyesi Hülya Demirel Akbil, görüşmede Okul Müdürü Tuncay Özcenay’dan pandemi döneminde eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alarak görüş alışverişinde bulundu.

Usar: Salgınla birlikte yoksulluk içindeki çocuk sayısı arttı

Görüşme sırasında söz alan Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, pandemi sürecinde gelişen ekonomik krizle birlikte kamusal eğitim hizmetlerine olan ihtiyacın daha da arttığını, eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleştiğini vurguladı. Salgınla birlikte yoksulluk içindeki çocuk sayısının arttığını ifade eden Usar, çocuklar arasındaki eşitsizliği azaltan her türlü çalışmanın önemini vurguladı.

“Eğitimin kesintisiz şekilde sürmesi için aşılama oranları artmalı”

Okulların açık kalması ve eğitimin kesintisiz olarak sürmesi için toplumdaki aşılama oranının artması gerektiğini kaydeden Usar, tam aşılı insan sayısının eksik olmasının günlük vaka sayılarının yüksek seyretmesi ile sonuçlandığını ifade etti. Okullardaki sağlık tedbirlerinin uygulanabilmesi için Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki öğretmen ve çalışan eksikliklerini gidermesi, hijyen malzemelerinin tedarikini sağlaması gerektiğini söyleyen Usar, eğitim kayıplarının giderilmesi için eğitim programlarının yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

“Kapalı dönemde çocuklar sosyal olarak izole kaldı”

Okulların gereğinden uzun süre kapalı kalması, hükumetin okulları açma konusundaki yetersizliği sonucunda çocukların ve gençlerin hem hareketsiz hem de sosyal olarak izole kaldıklarının, bunun sonucunda fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz etkilendiklerinin altını çizen Sıla Usar, bu sorunların giderilmesi için özel çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

Usar, Yeni Yüzyıl Anaokulu müdürü Tuncay Özcenay’a ve görevli öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi, CTP Kadın Örgütü’nün ‘Seninle Okula Başlıyorum’ projesinin devam edeceğini belirterek sözlerine son verdi.