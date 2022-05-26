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CTP Kadın Örgütü’nün 10. Olağan Kurultayı yapılıyor

CTP Kadın Örgütü’nün 10. Olağan Kurultayı yapılıyor

Kadın Örgütü Başkanlığı için CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya'nın aday olduğu Kurultay'da, 26 kişilik Kadın Meclisi için de toplam 31 aday yarışacak.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 10. Olağan Kurultayı’nı 28 Mayıs 2022, Cumartesi günü gerçekleştiriyor. Kadın Örgütü Başkanlığı için CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya'nın aday olduğu Kurultay'da, 26 kişilik Kadın Meclisi için de toplam 31 aday yarışacak. KTAMS Barış Salonu’nda gerçekleştirilecek olan kurultay, saat 14.30’da başlayacak. "Çok Olacağız” sloganıyla düzenlenen kurultayda divanın oluşturulmasının ardından konuşmalar yapılacak; faaliyet raporu ve mali rapor okunacak ve Kadın Meclisi’ne aday olan kişiler arasında seçim yapılacak.

 

CTP KADIN MECLİSİ’NE ADAY OLANLARIN BÖLGELERE VE ALFABETİK SIRAYA GÖRE LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

Lefkoşa:

  1. Alev Şensoy
  2. Bengül Gargınsu
  3. Buse Apel
  4. Ceren Tüccaroğlu
  5. Gülden Karakaya
  6. Haffe Işısal
  7. Hülya Demirel Akbil
  8. Katriye S. Cenkler
  9. Nesrin Cambaz
  10. Sonay Demirpençe
  11. Tülay Sönmez
  12. Umure Örs

 

Mağusa:

  1. Cihan Tunceli
  2. Gaye Astan Çoban
  3. Simge Okburan

 

Girne:

  1. Çiçek Göçkün
  2. Emine Yüksel
  3. Fatoş Şençağ
  4. Niyal Öztürk
  5. Pembe Ardıç
  6. Serda Kim
  7. Zeliş Sipahi

 

Güzelyurt:

  1. Aslı Murat
  2. Münevver Uysal Tunçbel
  3. Oya Ülken
  4. Tülin Murat
  5. Zühre Civa

 

İskele:

  1. Berna Numan
  2. Bilen Sayılı
  3. İzlem Nizam

 

Lefke

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