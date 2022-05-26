CTP Kadın Örgütü’nün 10. Olağan Kurultayı yapılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 10. Olağan Kurultayı’nı 28 Mayıs 2022, Cumartesi günü gerçekleştiriyor. Kadın Örgütü Başkanlığı için CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya'nın aday olduğu Kurultay'da, 26 kişilik Kadın Meclisi için de toplam 31 aday yarışacak. KTAMS Barış Salonu’nda gerçekleştirilecek olan kurultay, saat 14.30’da başlayacak. "Çok Olacağız” sloganıyla düzenlenen kurultayda divanın oluşturulmasının ardından konuşmalar yapılacak; faaliyet raporu ve mali rapor okunacak ve Kadın Meclisi’ne aday olan kişiler arasında seçim yapılacak.

CTP KADIN MECLİSİ’NE ADAY OLANLARIN BÖLGELERE VE ALFABETİK SIRAYA GÖRE LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

Lefkoşa:

Alev Şensoy Bengül Gargınsu Buse Apel Ceren Tüccaroğlu Gülden Karakaya Haffe Işısal Hülya Demirel Akbil Katriye S. Cenkler Nesrin Cambaz Sonay Demirpençe Tülay Sönmez Umure Örs

Mağusa:

Cihan Tunceli Gaye Astan Çoban Simge Okburan

Girne:

Çiçek Göçkün Emine Yüksel Fatoş Şençağ Niyal Öztürk Pembe Ardıç Serda Kim Zeliş Sipahi

Güzelyurt:

Aslı Murat Münevver Uysal Tunçbel Oya Ülken Tülin Murat Zühre Civa

İskele:

Berna Numan Bilen Sayılı İzlem Nizam

Lefke