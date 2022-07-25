CTP Kadın Örgütü: “Atanmış hükümete tavsiyemiz, halkın yakasından düşün!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü’nden yapılan açıklamada, ülkede yaşanan demokratik ve ekonomik sıkıntıların, vatandaşların “insanca yaşam hakkını” engelleyecek boyuta ulaşmış durumda olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'de uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle her geçen gün değer kaybeden Türk Lirası karşısında hem kamu çalışanlarının hem de özel sektör çalışanlarının alım gücünün eridiği, atanmış hükümetinse sosyal devlet anlayışını bilinçli şekilde tahrip ederek, emek düşmanı politikaları art arda yürürlüğe koyduğu kaydedildi.

“Halk düşmanlığı”

Hükümetin, 6 aylık hayat pahalılığı yüzde 56,76 olarak belirlenirken, açlık sınırı 9 bin 46 TL’yi bulurken, asgari ücrete yansıtılması gereken artışı, yüzde 15 oranında kesmesinin tek kelimeyle halk düşmanlığı olduğu ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

“Toplumun alım gücünü dengelemek için uygulanan hayat pahalılığı ödeneğini ‘maaş artışı’ diye yansıtmaya kalkan atanmış hükümet, utanmadan Anayasaya aykırı bir şekilde yasa gücünde kararname yayınlayarak, kamu maaşlarına yansıtılması gereken hayat pahalılığı ödeneğinden yüzde 20 kesinti yapılacağını açıkladı. Sadece kamu maliyesini değil, yurttaşların maaşlarını da cevizcinin çuvalı gibi kullanmaya kalkan atanmış hükümet, hepimizi ağır bir yoksulluğa doğru itmektedir. “

“İşsizlik her geçen gün artmakta”

Açıklamada, “Bu ağır yoksullaşma koşulları karşısında, başta kadınlar olmak üzere, toplumun ayrımcılığa uğrayan tüm kesimleri ciddi şekilde etkilenmekte, oluşturulan adaletsiz ve dengesiz ekonomik yapı içerisinde, kadın işsizliği her geçen gün artmaktadır” denildi.

“Kadınlar en temel ihtiyaçlarını bile gideremiyor”

Açıklama şöyle devam etti:

“İşsiz kalan veya düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalan kadınların, ev içinde yürüttükleri bakım hizmetleri kadın emeğinin sömürüsünü katmerlerken, kadınların maruz kaldığı ev içi şiddet de, yoksullaşmaya paralel olarak artmaktadır. Mevcut ekonomik koşullarda kadınların en temel ihtiyaçlarını bile gideremiyor hale gelmesi kaygı verici boyut kazanmıştır.”

“Atanmış hükümete tavsiyemiz, dışardan aldıkları emirleri halka dayatmak yerine, Kıbrıs Türk Halkının yakasından düşmeleridir”

“CTP Kadın Örgütü olarak, ekonomik krizin atanmış hükümet eliyle derinleştirildiği böylesi bir dönemde, işsizliğin önüne geçecek, alım gücünü artıracak ve dar gelirli kesimleri koruyacak sosyal politikaların derhal yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguluyoruz” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Şu anda dahi, artan işsizlik ve kayıt dışılık dolayısıyla, suç oranları yükselmekte; gazeteler her gün kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı haberleriyle dolmaktadır. Sözü geçmeyen, atanmış hükümete tavsiyemiz, dışardan aldıkları emirleri halka dayatmak yerine, Kıbrıs Türk Halkının yakasından düşmeleridir!”