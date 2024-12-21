CTP İskele ilçesinden pazartesi günü “Adalet nöbeti”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele İlçesi, Lokum Çemberi önünde, 23 Aralık Pazartesi günü saat 18.00’da gerçekleştirilecek adalet nöbetine katılım çağrısı yaptı.

Açıklamada, nöbetin yalnızca Şampiyon Melekler anısına değil, insan hayatını hiçe sayan tüm yanlış uygulamalara karşı bir başkaldırı olduğu belirtilirken, "Bu bir adalet nöbetidir! Meleklerimize ve onlarla birlikte yitirdiğimiz herkese verdiğimiz sözden dönmeyeceğiz! Adalet için tek yürek!" ifadelerine yer verilerek, dayanışma çağrısında bulunuldu.