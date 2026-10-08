22 düzensiz göçmen ile “ülkeye girişlerine” yardımcı olduğu belirlenen bir kişi tutuklandı, bir kişi ise aranıyor

Polis, Bafra sahilinde 22 düzensiz göçmenin, 30 ve 31 yaşlarındaki iki kişinin yardımıyla ülkeye giriş yaptıklarının tespit edildiğini; 31 yaşındaki kişinin arandığını, diğer tüm şahısların ise tutuklandığını belirtti.

Polisten yapılan açıklamada, saat 00.30 sıralarında, Bafra sahilinde tespit edilen 22 kişinin, C.H.T.J.(E-30) ve J.M.J.’nin (E-31) yardımıyla “onaylanmış liman olmayan bir yerden kanunsuz şekilde KKTC’ye giriş yaptıklarının" tespit edildiği belirtildi.

J.M.J'nin arandığı, diğer tüm şahısların “onaylanmış liman olmayan bir yerden kanunsuz şekilde KKTC’ye giriş yapmak ve giriş yapılmasına yardımcı olmaktan" tutuklandığı belirtildi

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Lefkoşa’da “vahim zarar ve ciddi darp”: Bir kişiye yasal işlem

Lefkoşa’da “vahim zarar ve ciddi darptan" 44 yaşındaki erkek şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, salı günü aralarında yaşanan tartışma sonucu, 44 yaşındaki B.D. kafası ile, H.E.’nin (E-49) yüzüne vurup ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

B.D. tutuklandı, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Mağusa’da “araç içerisinden hırsızlık ve mülke tecavüz”: Bir kişi tutuklandı

Mağusa’da bir şahsa ait ikametgaha izinsiz olarak girdikten sonra, garaj içerisindeki araçtan nakit paraların çalışması olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay 5-6 Ekim tarihleri arasında, Gazimağusa’da Erciyas Sokak’ta meydana geldi.

Bir şahsa ait ikametgaha izinsiz olarak girilip mülke tecavüz edildikten sonra, garaj içerisinde kapıları kilitsiz şekilde park halinde bulunan araçta muhafaza edilen para cüzdanı ile birlikte 100 ABD doları ve 50 euro nakit para, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.A.(E-30) tespit edilerek tutuklandı.

Girne’de “sarhoşluk ve rahatsızlık”

Girne’de kamuya açık bir araç park yerinde alkollü içki tesiri altında bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren 31 yaşındaki C.Ç. tutuklandı.