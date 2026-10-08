Bulunan iki naaş, Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer’e ait
Gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında ulaşılan iki naaşın kimlik tespit işlemleri tamamlandı. Yapılan DNA incelemeleri sonucunda naaşların Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer’e ait olduğu belirlendi.
A+A-
Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında ulaşılan iki naaşın kimlik tespit işlemleri tamamlandı. Buna göre, yapılan DNA incelemeleri sonucunda naaşların Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer’e ait olduğu belirlendi.
Başbakanlık'tan yapılan açıklamada ulaşılan diğer dört naaşın DNA inceleme sonuçları beklendiği ifade edildi.
Bu haber toplam 1000 defa okunmuştur