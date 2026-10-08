CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya aykırılık gerekçesiyle yeniden görüşülmek üzere Meclis’e gönderilen Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasası’nın hiçbir değişiklik yapılmadan yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterdi. Solyalı, hükümetin Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu anayasal gerekçeleri dikkate almadığını belirterek, “Bu meseleyi bir seçim meselesi haline getirdiniz. Geçici öğretmenleri de yıpratıyorsunuz” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın yasayı 6 Temmuz’da anayasal gerekçelerle geri gönderdiğini hatırlatan Solyalı, hükümetin söz konusu gerekçeleri dikkate almadan aynı düzenlemeyi yeniden Meclis gündemine taşıdığını söyledi.

“Anayasaya aykırı metni değiştirmeden yeniden getiriyorsunuz”

Cumhurbaşkanı’nın yasayı geri gönderirken düzenlemenin mevcut haliyle neden yürürlüğe girmemesi gerektiğini anayasa maddeleriyle tek tek açıkladığını belirten Solyalı, buna rağmen hükümetin herhangi bir değişiklik yapmadığını ifade etti.

Solyalı, “İçinde bir kelime değiştirmediğiniz, Cumhurbaşkanlığından dönme gerekçesi anayasaya aykırılık olan bir metni hiç değiştirmeden getiriyorsunuz” dedi.

Yasanın sınırları belirlenmeden tüzük yoluyla düzenleme yapılmaya çalışıldığını kaydeden Solyalı, yasayla devredilen yetkilerin açık, anlaşılır ve sınırlı olması gerektiğine dikkat çekti.

Solyalı, “Tüzük var diyorsunuz. Siz tüzük yapamazsınız. Bu yasanın çizdiği sınırlar, ortaya koyduğu öngörü yok. Olmayan öngörüyü tüzüğe nasıl yansıttınız?” diye sordu.

“Bu meseleyi seçim meselesi haline getirdiniz”

Atatürk Öğretmen Akademisi’nde görev yapan geçici öğretmenlerin yaşadığı sorunlara da değinen Solyalı, kimsenin öğretmenlere karşı olmadığını, ancak hükümetin konuyu siyasi bir meseleye dönüştürdüğünü söyledi.

Solyalı, “Kimse öğretmenlerimize karşı değil. Siz karşısınız. Siz bu meseleyi bir seçim meselesi haline getirdiniz. Geçici öğretmenleri de yıpratıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Akademide 25 yıldır görev yapan öğretmenler bulunduğuna dikkat çeken Solyalı, bu kişilerin yaşadığı sorunların çözülmesi gerektiğini ancak çözümün hükümetin keyfi kararlarıyla belirlenemeyeceğini vurguladı.

Solyalı, “Bu sorunun nasıl çözüleceği sizin akşamdan sabaha karar vereceğiniz bir usulle gündeme getirilemez. Bu şekliyle gerçekten anayasaya aykırı” dedi.

“Paydaşları ve mağdur olan insanları çağıramadınız”

Cumhurbaşkanı’nın yasayı 6 Temmuz’da geri gönderdiğini hatırlatan Solyalı, aradan geçen süreçte hükümetin ilgili taraflarla görüşmediğini belirtti.

Solyalı, “Cumhurbaşkanı 6 Temmuz’da geri gönderdi. Beş aydır paydaşları çağıramadınız, mağdur olan insanları çağıramadınız” diyerek hükümete tepki gösterdi.

Yasal düzenlemelerin keyfi uygulamalara açık olmaması gerektiğini vurgulayan Solyalı, hükümetin anayasal sınırları dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.