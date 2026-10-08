Kamu-İş, Haspolat Tangül Çağıner Sevgi Evi'nde tam gün grev yapacak

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yarın Haspolat Tangül Çağıner Sevgi Evi'nde tam gün greve gideceklerini duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, kurumda beş anne personel eksikliği bulunmasına rağmen, yaklaşık bir buçuk ay önce, seçim öncesinde bir partilinin talebi doğrultusunda bir anne personelin Güzelyurt’a gönderildiğini belirtti.

Daha önce uyarı grevleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı uyardıklarını, yaşanan personel sıkıntısını ve alınan kararların yaratacağı sonuçları açıkça ortaya koyduklarını belirten Serdaroğlu, ancak yapılan uyarıların dikkate alınmadığını ve sorunun çözümüne yönelik herhangi bir adım atılmadığını söyledi.

Hükümetin bir annenin daha görevlendirme yazısını hazırlayarak çocukların bakımını aksatacak keyfi uygulamalara devam ettiğinin altını çizen Serdaroğlu, bakanlığın tutumuna da tepki gösterdi.

Yaşananlara sessiz kalmayacaklarını belirten Serdaroğlu, “Kamu-İş olarak mücadelemiz yalnızca çalışanlarımızın hakları için değil, bu kurumlarda bakım ve sevgiye ihtiyaç duyan çocukların da mağdur edilmemesi içindir” ifadelerine yer verdi.