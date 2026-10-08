 “2024’te sona eren casino ön izni 2026’da yeniden uzatıldı”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Bakanlar Kurulu’nun 1 Ekim 2026 tarihinde bir casino için aldığı bir yıllık ön izin uzatma kararına tepki gösterdi. Yasal düzenlemeye göre ön izin süresinin en fazla 8 yıl olabileceğine dikkat çeken Barçın, 2016 yılında verilen iznin 2024’te sona erdiğini, buna rağmen 2026 yılında yeniden uzatma kararı alındığını belirtti.

Barçın, ilgili mevzuatın 2015 yılında yürürlüğe girdiğini belirterek, 12 Mart 2009 tarihinden önce geçerli Kumarhane İşletme İmtiyaz Ön İzni bulunan tüzel kişilere ilişkin düzenlemeye dikkat çekti.

“Yasa en fazla 6 yıllık uzatmaya izin veriyor”

Barçın, mevzuata göre iki yıllık ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerini tamamlayamayan tüzel kişilerin izinlerinin, Bakanlar Kurulu tarafından yıllık sürelerle en fazla 6 yıl daha uzatılabileceğini söyledi.

İki yıllık ilk izin ve altı yıllık uzatma süresiyle toplam sürenin 8 yıl olduğunu belirten Barçın, 2016 yılında verilen ön iznin yasal süresinin 2024 yılında dolduğunu ifade etti.

“2026 yılında yeniden bir yıllık uzatma verildi”

Yasal sürenin 2024 yılında sona ermesine rağmen Bakanlar Kurulu’nun 1 Ekim 2026 tarihinde söz konusu casino için bir yıllık yeni ön izin uzatma kararı aldığını açıklayan Barçın, kararın mevzuata aykırı olduğunu belirtti.

Barçın, ayrıca yasal düzenlemenin 12 Mart 2009 tarihinden önce geçerli ön izni bulunan tüzel kişileri kapsadığına dikkat çekerek, 2016 yılında verilen ön iznin bu düzenleme kapsamında uzatılmasını eleştirdi.