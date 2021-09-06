CTP: “Halkın derdi ekmek, azınlık hükümetinin derdi kurultay!”

Azınlık Hükümeti’nin ülkeyi karanlığa sürüklemekten başka bir şey yapmadığına işaret eden CTP, Hükümet’in verdiği sözleri tutmadığı gibi, başta sağlık olmak üzere her alanda kaos, belirsizlik ve yıkıma yol açtığının altını çizdi.

CTP’den yapılan açıklamada, “Azınlık Hükümeti’nin iyi olduğu tek konu ise yandaş atamaları, münhalsiz ve sınavsız istihdamlarla yeni vatandaşlıklardır” denildi, Hükümet bir an önce istifaya ve erken seçimin önünü açmaya çağrıldı.

CTP’nin açıklaması şöyle:

“Göreve başladığı günden itibaren “Hayatı ucuzlatacağız, pandemi ile mücadelede dünyada ilk 5’teyiz” diyen Azınlık Hükümeti’nin ülkemizi karanlığa sürüklemekten başka bir şey yapmadığı apaçık ortadadır. Verdiği sözleri tutmadığı gibi, başta sağlık olmak üzere hayatın her alanında kaosa, belirsizliğe ve yıkıma yol açmaktadır.

Türk Lirası sürekli değer kaybetmekte, ekonomi daralmakta, enflasyon tırmanmakta, alım gücü gerilemekte, halk yokluğa ve sefalete sürüklenmektedir. Hükümetse plansız, programsız icraatlarıyla, yaptığı açıklamalarla insanımızla dalga geçmekten ve popülizmden bir adım öteye gidememektedir. Dokuz aydır akaryakıt ihalesini tamamlayamayan, borçlanarak ihalesiz akaryakıt almaya devam eden, işçi ve işveren temsilcilerinin anlaşmasına rağmen asgari ücreti belirleyemeyen Azınlık Hükümeti, beceriksizliğine her gün bir yenisini eklemektedir. İnsanımız evine ekmek götürmek derdindeyken, Azınlık Hükümeti’nin büyük ortağının tek derdi ise kurultaydır. Özelde makam, genelde ise kurultay uğruna çocuklarımızın geleceğini karartmaya ve gençlerimizi gelecek belirsizliğine sürükleyenler elbette bir gün hesap verecektir. Özel sektörü ve özel sektör çalışanını açlığa mahkum eden, ekonomik çarkların dönmesi için hiçbir adım atmayan ve buna bağlı olarak da maliyeyi iflasa sürükleyen Azınlık Hükümeti, Kıbrıs Türk toplumunun başına gelmiş en büyük felakettir.”

“Hükümet eğitim ve sağlıkta da sınıfta kaldı”

“Bir ülkenin en önemli unsurlarından eğitim ve sağlık konularında da sınıfta kalan Azınlık Hükümeti, plan, program yapmadan, Covid-19’la ilgili hiçbir önlem almadan, ilgili paydaşlarla ortak zeminde buluşamadan yüz yüze eğitime geçileceğini söylemekte, ailelerin ve öğrencilerin endişelerine rağmen umursamaz tavırlarını sürdürmeye devam etmektedir.

Azınlık Hükümeti’nin iyi olduğu tek konu ise yandaş atamaları, münhalsiz ve sınavsız istihdamlarla yeni vatandaşlıklardır. Göreve geldiği günden itibaren keyfi bir şekilde vatandaşlık vermeye devam etmekte, gençlerin gelecek belirsizliği yaşadığı dönemde bile yandaş atamalarını sürdürmektedir.

Ekonomiyi, sağlığı, eğitimi, elektriği yönetemeyen beceriksiz hükümette biraz olsun yurt sevgisi varsa, bugün hemen istifa etmelidir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, gençlerimizin göç etmek zorunda kalmaması, beceriksiz, ne yaptığını bilmeyen sözde hükümetin çökerttiği ekonomiyi, turizmi, sağlık ve eğitimi sürdürülebilir, nitelikli bir yapıya kavuşturmak ve ülkemizi yeniden insanca yaşanır hale getirebilmek için iktidara taliptir. Başıboş, beceriksiz ve halkı umursamayan Azınlık Hükümeti bir an önce istifa etmeli ve erken seçimin önünü açmalıdır.”