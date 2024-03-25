CTP Güzelyurt İlçesi Gençlik Örgütü’nden anlamlı ziyaret

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi Gençlik Örgütü dün, Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti, orada yaşamını sürdürenlere çiçek verdi.

Kalkanlıda faaliyet gösteren Kalkanlı Yaşam Evi’ne ziyarette bulunan Güzelyurtlu gençler, orada yaşamını sürdürenle sohbet etti. Ziyarette, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Mustafa Özgören de hazır bulundu. Yaşam evi sakinleri, her zaman ziyaretçi kabul ettiklerini belirtti. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, Kalkanlı Yaşam Evi’ndeki sıkıntılarla ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu. CTP Güzelyurt İlçesi Gençlik Örgütü’nün, gerçekleştirdikleri anlamlı ziyaretlere ve bölgenin sorunlarıyla ilgilenmeye devam edecekleri belirtildi.