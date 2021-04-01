CTP Genel Sekreteri Sorakın’dan Hükümet’e tepki: “Yokluğu, yoksulluğu daha da derinleştireceksiniz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin 4 aylık enflasyonu maaşlara yansıtmama kararını eleştirdi, atılan adımların piyasanın çarklarının durmasına neden olacağına işaret etti.

Dört aylık enflasyonu maaşlara yansıtılmaması kararı ile Hükümet’in yokluğu ve yoksulluğu daha da derinleştireceğine vurgu yapan Sorakın, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’ne seslendi, “Yeter artık istifa edin” dedi.

Sorakın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Önce desteklenecek alanlarda ayırımcılık yaptınız. Sonra kişileri uyruklarına göre değerlendirerek ırkçılığa varan uygulamalarınız oldu. Sektörleri/kurumları birbirine düşürdünüz. İşsizlik ödeneği ile oynadınız. Özel sektörde çok düşük maaşla, kimisi iş güvencesiz çalışan emekçileri görmezden geldiniz. Uygulamalarınızla esnafı batırdınız. Şimdi de TL’nin büyük oranda değer kaybettiği, temel tüketim maddelerinin zamlandığı ve buna bağlı olarak alım gücünün ciddi anlamda gerilediği bu dönemde, sosyal sigorta emeklileri de dahil on binlerce çalışan ve emekliyi ilgilendiren bir konuda, oluşacak olan dört aylık enflasyonu maaşlara yansıtmama kararınızla yokluğu ve yoksulluğu daha da derinleştireceğinizi, piyasa çarklarının tamamen durmasına neden olacağınızı bilmiyor musunuz? Yeter artık, istifa edin.”