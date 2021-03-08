Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın Ekonomik Protokol’de ne işi var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, TC-KKTC Protokolü'nün "protokol olmaktan çıktığını" söyledi. Erhürman, "Bu anlaşmanın içinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ne işi var” diye sordu, devletlerin kendi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı kendilerinin yaptığını söyledi. Erhürman, bir başka devletin bunu yapacak olmasının tuhaflığına işaret etti, "Ekonomik Protokol'le ilgisi nedir, ne olacak yeni Saray yapınca, ekonomi mi gelişecek" şeklinde konuştu.



“Eleştirildik… Biz gittik, ondan sonra da imzalanan tüm protokoller 1 yıllık oldu…”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye ile imzalanan Protokol’e ilişkin konuştu, 4’lü Hükümet Dönemi’nde UBP’nin en fazla eleştirdiği konunun 1 yıllık Protokol olduğunu anımsattı, “Biz gittik, ondan sonra imzalanan tüm protokollerin 1 yıllık olduğunu gördük ama kimse de sesini çıkarmıyor” dedi.

Protokolün 1 yıllık olmasının ötesinde neyi amaçladığını önemli olduğuna vurgu yapan Erhürman, alt yapıya ilişkin düzenlemeleri desteklediklerini kaydetti.

3 milyar 250 milyar TL kaynak geleceğinin açıklanmasına karşın bunun doğru olmadığının altını çizen Erhürman, bu paranın bir kısmının geçen yıl gelmesi gereken ama gelmeyen kaynak olduğunu hatırlattı.

“Kamulaştırma Türkiye’ye taahhüt edilmesi gereken bir şey mi?”

“Kamulaştırma Türkiye’ye taahhüt edilmesi gereken bir şey mi?” diye soran Erhürman, Protokol’deki bazı maddeleri de anımsattı, kimi başlıkların reformdan çıktığının altını çizdi.

Erhürman, ortada "reform, kalkınma planı" üzerine inşa edilen bir metin olmadığı gibi, özel sektöre ayrılan payın da inanılır gibi olmadığına vurgu yaptı.

1500 TL için başvuran 50 bin kişiye bu meblağ verilmeye çalışılsa ayrılan kaynağın biteceğine işaret eden Erhürman, “Nasıl bir hesap bu” diye sordu.

“Protokolü bizimle paylaşın, biz de fikirlerimizi paylaşalım diye bağırdık, metni görmedik, imzalandı, Salgın Destek Ödeneği için ayrılan kaynak 80 milyon, toplam kaynağın sadece yüzde 2'si salgın için ayrıldı…” diyen Erhürman, protokolde alt yapı için Ankara kaynaklı 771 milyon olduğuna ve paranın burada dönmesine ihtiyaç olduğuna da işaret etti.

“Bütçe açığı ne olacak”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2020 Bütçesi’nde kredilerin 1 milyar 150 milyon TL olduğunu anımsattı, şimdi ise 1 milyar TL olduğuna işaret etti, bütçe açığı öngörüsünün de 150 milyon artıp artmayacağını sordu.

Pandemi nedeniyle özel sektörün ciddi zarar gördüğünün altını çizen Erhürman, alınan desteğin yaralara merhem olacak cinsten olmadığına da vurgu yaptı.

Dernekler, belediyeler, medyaya yapılacak desteklerin inisiyatife kalmasının yanlışlığına işaret eden Erhürman, protokolde hiçbir kriter olmadığının da altını çizdi.

Toplu İş Sözleşmeleri…

Protokol’deki Toplu İş Sözleşmesi’ne ilişkin maddeye de işaret eden Erhürman, 4’lü Hükümet döneminde de gelen bu maddeye onay vermediklerini, bu nedenle de Protokolün imzalanmadığını anımsattı.

Bizim hukukumuza göre, biten Toplu İş Sözleşmeleri’nin yenisi imzalanana kadar yürürlükte olduğunun altını çizen Erhürman, bununla ilgili bir yasa değişikliğine de onay vermeyeceklerini açıkladı.

"Kamu reformundan vazgeçildi"

Ülkede yıllardır "kamu reformu" konuşulduğunu, bir Ekonomik Programda ilk kez "kamu reformundan vazgeçildiğini" belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Üst kademe yöneticilerinin kriterlerinin artırılmasından söz ediliyor, peki kurumsal hafıza ne olacak? Bizim hedefimiz her hükümet ya da bakan değişince üst kademe değişmesin yönündeydi... Şimdi bundan vazgeçildi." dedi.

Protokole baktığı zaman "niye Türkiye bizden bunu talep ediyor anlamış değilim" diyen Erhüman, üçlü kararname kapsamının daraltılmasının protokolde yer almadığını yineledi.

Erhürman, sorunun kriterlerin belirlenmesi değil, her gelen hükümetle müdürlerin değişmesi, kurumsal hafızanın da kaybedilmesi olduğuna vurgu yaptı.

“Protokol’ün öngörüsü, bütçe açığını büyüten bir öngörü”

Erhürman, imzalanan metin çerçevesinde ortaya konan hibe ve kredi öngörüsünün, bütçe açığını büyüten bir öngörü olduğunu belirtti.

Protokolde var olan belirsizliklerin, ne yapılırsa kaynağın geleceği öngörülerini de ortadan kaldırdığına vurgu yapan Erhürman, 2021 yılının öngörüsüz bir yıl olacağına işaret etti.

“Bu Hükümet’in ömrü Ekim’den de biter… Bu burada söylendi, herhâlde unutuluyor. Biz önümüzdeki ay erken seçimi görüleceğiz” diyen Erhürman, Hükümet’in bunu görmezden gelmesini de eleştirdi.