CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: “Bu halkın gailesi bu hükumeti de tutmadı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yükselen döviz kurları karşısında ‘sarsılmaya devam ettiğimize’ ve alım gücünün düştüğüne işaret etti, buna karşın 2 buçuk aylık hükumetin programında alım gücünü korumaya yönelik bir şey olmadığını vurguladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halkın yoksullaşmasını önlemek için hesap kitap yapılması gereken zamanın "kurultay" için hesap kitap yapmakla geçtiğini hatırlatan Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Dolar 9.93, Euro 11.39, Stg. 13.30. Sarsılmaya devam ediyoruz. Elbette Kıbrıslı Rumların kuzeyden alışveriş yapmasına seviniyoruz. Bu, esnafımız, ekonomimiz için önemli. Ama bir gerçekle de karşı karşıyayız:

TL'nin değer kaybettiği her gün Kıbrıslı Rumların kuzeyde alım gücü yükselirken, Kıbrıslı Türklerinki düşüyor. Bu herhalde bizi mutlu edecek bir şey değil. Onun içindir ki Kıbrıslı Türklerin alım gücünü koruyacak politikalara ihtiyaç var. 2.5 aylık hükumetin programı ise bu sorundan bihaber!!! Hükumet 2.5 aylık, hedefler minimum 2.5 yıllık. Halkın yoksullaşmasını önlemek için hesap kitap yapılması gereken zaman "kurultay" için hesap kitap yapmakla geçti. Üstüne iki ay da seçim hesap kitabı... Belli ki bu ülkenin, bu halkın gailesi bu hükumeti de tutmadı!!!”