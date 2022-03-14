CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman: “Yürütme organını paçavra ettiniz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yapılan kabine değişikliyle hükümetin itibarının yerle bir olduğunu ve hükümetin daha ilk günden meftaya dönüştüğünü söyledi.



CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nun geç açıldığını kaydetti, saat 9’dan beri Meclis’te olmalarına rağmen birleşimin 13.15’te açılmasını eleştirdi, bu sürede Meclis Başkanı ve Başbakanın ortada olmamasını eleştirdi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin her fırsatta “Yüce Meclis”, “Yüce Kürsü” gibi sözler kullandığını hatırlatan Genel Başkan Tufan Erhürman, bu kelimeleri kullanan Meclis Başkanı’nın Meclis’in açılış saatini bilip bilmediğini sordu.



Erhürman, "Meclis Başkanı araziydi, ortada yoktu; Başbakan sabah geldi, açalım mı sordu, o da kayboldu" dedi. "Başbakan Tıp Bayramı nedeniyle bir törene katılacaksaydı, bir gece önce arayabilirdi, birlikte karar da istemedi" diyen Erhürman, yalnızca Meclis'in itibarı değil nezaketin de yerlerle bir edildiğini söyledi.



Erhürman, Meclis Başkan adaylığı için 5. tur seçime gidildiğini hatırlatarak, nezaketen tebrik etmeye gittiklerinde ise "bana oy vermediniz, demokrasi ihlal edildi" cümlesiyle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.



“Anayasa’daki yürütme organını paçavra ettiniz” diyen Erhürman, “Memleketteki sokağa çıkınız, tek bir kişi bile Hasipoğlu’nun kendi iradesiyle istifa ettiğine inanmaz. Böyle bir gerçeklik yok. Söylediklerinize kendiniz dahi inanmıyorsunuz. Hasipoğlu istifa etmedi, istifa ettirildi. Sokaktaki UBP'li de bunu görüyor” dedi.

"Aklımızla dalga geçiyorsunuz"

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasipoğlu istifa etti. Peki sayın Taçoy? Dışişleri Bakanlığı'na birkaç hafta önce atandı. Tahsin bey o sırada meşgul müydü? O sırada boşta değil miydi? Madem Tahsin bey daha iyi bir Dışişleri Bakanı olacaktı, niye daha önce atanmadı. Ansızın fark edildi ki Tahsin bey daha iyi Dışişleri Bakanı, Hasan Taçoy da daha iyi bir Çalışma Bakanıdır. Aklımızla dalga geçmeye devam edeceksiniz."

"Kimse ne sayın Tatar'ın ne de Sucuoğlu'nun iradesinin belirleyici olduğuna inanmıyor."

Erhürman, “Meclis ve Meclis Başkanlığı’nın itibarı yerle bir. Hükümetin itibarı yerle bir…” diyerek, süreçlerin yürütülemediğini dile getirdi.

"Ekonomiyi herhalde Dışişleri yürütüyor"

Memleketin gündeminin Meclis Başkanlığı seçimi olmadığını, ekonomi olduğunu söyleyen Erhürman, ekonominin inim inim inlediğini kaydetti. “Kıbrıs Sorunu bizim meselemiz değil, bizim meselemiz ekonomidir” diyenlerin ilk günden Dışişleri Bakanı’nı değiştirdiğini aktaran Erhürman, “Ekonomiyi herhalde Dışişleri Bakanlığı yürütüyor” dedi.

Tansiyon yükseldi

Milletvekilleri, 62’inci madde kapsamında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun cevap vermemesine tepki verdi. Vekiller, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin bu konuda girişim yapmasını istedi. Töre ise bu konuda herhangi bir şey yapmayacağını, Başbakanı’nın söz istemesi halinde vereceğini belirterek, güncel konuşmalara geçti.