CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi, “diploma skandallarına” tepki gösterdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi, ülkede yaşanan diploma skandallarına tepki göstermek için Girne’de eylem yaptı. Pankart açarak basın bildirisi okuyan gençler, yaratılan torpil düzenini eleştirdiler ve adaletin gerçeği ortaya koyacağına olan inançlarını dile getirdiler. Eyleme CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, MYK üyesi Birol Karaman, Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit de katılırken, basın açıklamasını ise CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal okudu.

Eylemde yapılan açıklama şu şekilde:

“Bizler, mevcut hükümetin oluşturduğu çarpık düzende yaşam mücadelesi verirken aynı zamanda bileğimizin hakkıyla kazandığımız eğitim burslarının bile ödenmediği bu zor ekonomik koşullar altında eğitim hayatımızı sürdürmeye çalışan gençleriz. Gayrimeşru hükümetin yarattığı torpil düzeninde, birileri sahte yollarla elde ettiği diplomalarıyla makamlarında gününü gün ederken, biz gençler gecemizi gündüzümüze katarak bazılarımız ülkemizde, bazılarımız ise yurtdışında eğitimimizi tamamlamaya çalışıyoruz. İş bulabilmek için bile çok fazla çaba sarf etmek zorunda kalıyoruz.

Son dönemde gün yüzüne çıkarılan diploma sahteciliği sürecini büyük bir hayal kırıklığıyla takip ediyoruz. Bu sürecin yargı mercilerinde titizlikle takip edilip sonuçlandırılmasını talep ediyoruz. Okula devamsızlık, derslere katılmama, yasal prosedürleri ihmal etme, rüşvet, para, iltimas veya diğer yollarla diploma elde etme gibi suçlara karışanların yargı önüne çıkarılarak adil bir şekilde cezalandırılmasını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konudaki görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini bekliyoruz. Adalet sistemi, eninde sonunda gerçeği ortaya koyacaktır.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, bir televizyon programında "sahte diploma" soruşturması çerçevesinde, sahte diploma alan, ancak bunları kullanmayan kişiler için "pişmanlık düzenlemesi" yapılmasını önermiş ve bu öneriyi “hükümetle” görüştüğünü belirtmiştir. Tatar tarafından böyle bir öneri yapılması, yaşananlara ve yaşananlar sonucunda ortaya çıkabilecek gerçeklere müdahale anlamını taşımaktadır.

Herhangi bir af kararının suç işleyenleri teşvik edecek ve adalet duygusunun zedelenecek olmasından ötürü büyük bir endişe duyduğumuzu, gençler olarak bu kararın karşısında olacağımızı bildirir, yaşananların sorumluları hakkında hukukun önünde adil bir şekilde hesap verilmesi gerektiğini vurguluyoruz.”