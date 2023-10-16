CTP Gençlik Örgütü Barcelona yolcusu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Avrupalı Genç Sosyalistler (YES) tarafından bu yıl on altıncısı gerçekleştirilecek olan kongreye gitmek üzere yola çıkıyor.

CTP Gençlik Örgütü’nün 2013 yılında tam üye statüsüne geçerek Avrupalı gençlerle buluştuğu en büyük gençlik platformlarından olan YES Kongresi bu yıl İspanya’nın Barcelona kentinde yer alacak.

Barcelona’da kentindeki kongrede Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü’nün Genel Başkan Çise Mevlit ve Örgüt Sekreteri Ahmet Köseoğlu temsil edecek.

Mevlit: 2013 yılından beridir YES’in eşit üyesiyiz

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Çise Mevlit, 2013 yılında YES’te tam üye statüsü elde ettiklerini ve bunun Kıbrıslı Türk gençlerin Avrupa siyasetinde önemli bir özne ve eşit söz sahibi olmasını sağlayan bir gelişme olduğunu söyledi. Mevlit “YES’e tam üyeyiz dolayısıyla tüm Avrupa ülkeleri ile eşit değerde ve konumdayız. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerdeki gençlik örgütlenmelerinin ağırlığı ve söz hakkı ne ise, CTP Gençlik Örgütü’nün hakları da tam olarak aynı” dedi. CTP Gençlik Örgütü’nün, Kıbrıs'tan Avrupa'ya ve Akdeniz'in diğer ülkelerine önemli bir köprü kurduğunu belirten Mevlit, bunun sorumluluğu ve bilinci ile yola çıktıklarını, hedeflerinin Kıbrıslı Türk gençlerin seslerini duyurmak, sorunlarını Avrupa’da da tartıştırmak olduğunu açıkladı.

Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlükten doğan sıkıntılarını aktarmak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları zemininde yeni bir müzakere sürecinin yeniden başlatılabilmesi için en yüksek perdeden konuşmaya devam edeceklerini belirten Mevlit, BM parametreleri altında iki toplumlu, iki bölgeli, tek uluslararası kimlikli, federal bir çözüm olana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Avrupa’nın bölünmüş son başkentinin Lefkoşa olduğunu hatırlatan Çise Mevlit, bunun kabul edilebilir olmadığını ve her türlü olumsuzluğa rağmen Avrupa’nın son bölünmüş başkentinin birleştirilmesi için mücadeleye devam edeceklerini YES kongresinde de bu konular üzerindeki fikirlerini Avrupa’nın farklı ülkelerinde örgütlü bulunan genç sosyalistlere aktaracaklarını bildirdi.